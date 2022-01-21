Без фотошопу: у Мережі опублікували невдале фото Кейт Міддлтон

Кейт Міддлтон та принц Вільям після новорічних свят повернулися до своїх королівських обов'язків

/ Фото: instagram.com/dukeandduchessofcambridge

Днями герцоги Кембриджські відвідали лікарню Клітеро, де зараз активно розвивають пет-терапію – лікування за допомогою тварин. Головними чотириногими експертами з цього питання є два собаки, а нещодавно до них приєдналося щеня Альфі породи кокапу. Під час свого візиту до лікарні Кейт Міддлтон та принц Вільям вирішили познайомитися із собакою-терапевтом. В Instagram герцогів Кембриджських опублікували фото не з найкращого ракурсу дружини принца Вільяма.

Але шанувальників королівської родини зовсім не збентежив другий добірок Кейт Міддлтон, а навпаки всі зворушилися, яке живе фото вийшло.

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/ Фото: instagram.com/dukeandduchessofcambridge

До слова, Кейт Міддлтон називають народною герцогинею. Багато хто якраз і любить герцогиню Кембриджську за її простоту. Вона не бере участі в скандалах, вшановує традиції королівської сім'ї, завжди люб'язна. У звичайному житті, як зазначають друзі, Кейт любить пожартувати, грати з дітьми, готувати, дивитися серіали.

Раніше Кейт Міддлтон показала свою спортивну фігуру. Дружина принца Вільяма зустрілася з британськими чемпіонами з тенісу і зіграла з ними на корті.