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Шлюб за розрахунком? Княгиня Монако отримуватиме по 12 мільйонів від чоловіка на рік

Марія Коробова Марія Коробова Редактор Зірки Сьогодні
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11 травня, 14:41
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Подейкують, що тепер стосунки княжої пари Монако винятково для публіки, а за свою появу під ручку із чоловіком княгиня Шарле просить чималу суму
Княгиня Монако вимагає у чоловіка гроші за свої виходи у світ
Княгиня Монако вимагає у чоловіка гроші за свої виходи у світ / Фото: Getty Images

За княгинею Монако Шарлен вже закріпився статус найзагадковішої монаршої особи, що підтверджує її біографія. Дружина князя Альберта знову дала привід скандалу у вищому суспільстві.

У ЗМІ вже давно ходять чутки, що шлюб княжого подружжя тріщить по швах і тримається виключно на статусі та титулах. Олії у вогонь підливає і сама Шарлен, дедалі рідше з'являючись на публіці разом з Альбертом II.

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А французьке видання Voici повідомило, що тепер відносини між подружжям будуть комерційними. Подейкують, що княгиня зажадала від чоловіка щорічні виплати за те, що виходитиме з ним у світ і демонструватиме публіці "щасливий і міцний шлюб".

Сума "компенсацій" за виконання монарших обов'язків, за словами інсайдерів, становить 12 мільйонів євро на рік . Схоже, що князеві Альберту нічого не залишалося, як піти на умови дружини, щоб зберегти хитку репутацію.

Нагадаємо, що за останній рік Шарлен майже не з'являлася на публічних заходах і лише недавно знову порадувала народ своєю появою на автопробігу Monaco E-Prix. Хоча, схоже, між подружжям все ж таки були недомовки, а Шарлен виглядала втомленою і стурбованою.

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Княгиня та князь Монако
Княгиня та князь Монако / Фото: Getty Images

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Марія Коробова
Марія Коробова Редактор Зірки Сьогодні Більше статей автора
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