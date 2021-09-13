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Брат Кейт Міддлтон одружився на француженці – дивіться фото пари

Еліна Пелешенко Еліна Пелешенко Редакторка розділу "Зірки"
13 вересня, 11:25
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34-річний Джеймс Міддлтон одружився на своїй коханій 32-річної Алізе Тевене. Весілля пройшло у Франції
Брат Кейт Міддлтон одружився у Франції
Брат Кейт Міддлтон одружився у Франції / Фото: Instagram/jmidy

За даними ЗМІ Кейт Міддлтон не пропустила весілля молодшого брата. Як пише Page Six , Кейт Міддлтон разом чоловіком принцом Вільямом і дітьми стали гостями таємній церемонії.

Відомо що весілля готувалося в атмосфері суворої секретності. Святкування пройшло на Лазурному березі.

Містер і місіс Міддлтон. Велика Британія, Франція. Вчора я одружився на любові всього мого життя в оточенні родини, друзів і, звичайно, кількох собак в прекрасній селі Борм-ле-Мімоза. Не передати словами, як я щасливий, – розповів Джеймс Міддлтон і опублікував фото з дружиною.

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Джеймс Міддлтон і його дружина
Джеймс Міддлтон і його дружина / Фото: Instagram/jmidy

Пара познайомилася в 2018 році. Джеймс Міддлтон зробив пропозицію француженці Алізе Тевене ще в 2019 році. Вони планували зіграти весілля ще в 2020 році, але через COVID-19 довелося скасувати торжество.

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Еліна Пелешенко
Еліна Пелешенко Редакторка розділу "Зірки"

Закінчила Київський національний лінгвістичний університет за спеціальністю "перекладач іспанської мови", але завжди була цікава сфера медіа. В журналістиці 3 роки. Раніше писала для видань Clutch і Ivona.bigmir.net.

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