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Британська королівська родина відмовляється від співпраці з BBC через скандальний фільм

Марія Коробова Марія Коробова Редакторка проєкту "Зірки"
24 листопада, 14:41
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Національний телеканал Британії BBC втратив довіру королівської родини, а разом з ним і право на трансляцію різдвяного спецвипуску за участю Принца Вільяма та Кейт Мідлтон
Королівська родина потрапила у скандал з BBC
Королівська родина потрапила у скандал з BBC / Фото: Getty Images, BBC

Різдво у сім'ї британських монархів цього року явно піде не за планом. Варто було лише змиритися з тим, що принц Гаррі Меган Маркл відмовилися зустрічати свята у колі рідних, як стався новий скандал.

Принц Вільям та Кейт Мідлтон були змушені перенести масштабний різдвяний концерт, запланований на телеканалі ВВС. Про це пише DailyMail.

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Вся справа у скандалі, який розгорілася навколо документального фільму про сім'ю монархів "Принци та преса", першу серію якого показали в ефірі каналу.

У британському правлінні впевнені, що документальна стрічка створена для того, щоб розколоти відносини між братами Вільямом та Гаррі та спровокувати скандали у монаршій династії.

У палаці вкрай незадоволені тим, що національний канал Британії дозволив собі випустити в ефір такий фільм. Як повідомляють інсайдери, відносини між ВВС та королівською сім'єю сильно розпалилися, тому тепер монархи намагатимуться мінімізувати кількість королівських програм в ефірі телеканалу. Швидше за все, тепер усі значущі події з життя палацу транслюватиме інша компанія - ITV.

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Так, вже стало відомо про те, що герцогиня Кембриджська проведе свій різдвяний благодійний збір коштів та перший святковий концерт у Вестмінстерському абатстві. Разом із принцом Вільямом та Кейт Мідлтон в ефірі з'являться і діти пари – принцеса Шарлотта та принци Джордж і Луї.

Це справжній переворот для ITV. Це зовсім новий формат — члени королівської родини ніколи раніше не проводили телевізійні концерти. І щоб герцогиня вела його, це велика справа, – кажуть джерела.

За інформацією інсайдерів, теж обіцяє бути по-справжньому масштабним і розкішним. А головне побачити всю цю красу зможуть усі жителі Великої Британії на своїх телеекранах.

"Принци та преса" – про що фільм?

Двосерійний фільм "Принци та преса" розповідає про інформаційні війни між двома британськими принцами Гаррі та Вільямом. Творцем фільму став Амол Раджан, самопроголошений республіканець, який вважає явище монархії абсурдним.

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Фільм "Принци і преса" вийшов на BBC
Фільм "Принци і преса" вийшов на BBC / Фото: BBC

Перша серія фільму вийшла на телеекрані в ефірі ВВС. У ній показані події з 2012 по 2018 рік, коли принц Гаррі та Меган Маркл побралися. За версією творців фільму, принци використовували своїх секретарів та інших довірених осіб, щоб передати в пресу конфіденційну інформацію один про одного. Також стрічка розповідає про незаконні способи отримання відомостей про королівську родину, якими користувалися засоби масової інформації у період 90-х та 2000-х років.

Крім того, у першій серії фільму з'явилася Дженні Афія, адвокат Меган Маркл, яка розповіла про те, що заяви про залякування герцогині у пресі були хибними. Амол Раджан повідомив, що Афія дала інтерв'ю з дозволу Маркл.

Як відомо, членам королівської родини було відмовлено у попередньому перегляді фільму, тому монархи побачили його, як і усі глядачі, у день прем'єри.

Вільна, відповідальна та відкрита преса має життєво важливе значення для здорової демократії. Проте надто роздуті та часто необґрунтовані твердження з неназваних джерел, представлені як факти, розчаровують, тим більше, коли їм довіряє ВВС, – заявили представники королівських будинків.

Друга частина спірного документального фільму включатиме заяви Оміда Скобі – королівського журналіста, відомого як "рупор Меган". Передбачається, що він розповість у тому, як інсайдер інших членів королівської сім'ї поширювали відомості проти герцогів Сассекських.

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Марія Коробова
Марія Коробова Редакторка проєкту "Зірки"

Закінчила факультет «Кіно- та телемистецтва» Харківської академії культури. У журналістиці 5 років. Працювала у телевізійних проєктах та популярних виданнях.

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