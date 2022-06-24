Майбутнє монархії! Подано перший офіційний портрет герцогів Кембриджських (фото)

Принц Вільям та Кейт Міддлтон давно стали улюбленцями всього Сполученого королівства і саме в цій парі багато британців бачать майбутнє корони. Єлизавета II, до речі, теж не приховує своєї прихильності до принца і його дружини і нещодавно зробила їм незвичайний подарунок
Напередодні Кембриджські герцоги представили свій перший офіційний портрет. Картину, на якій Вільям і Кейт знято на повний зріст, розмістили в Музеї Фіцуїльяма в Кембриджському університеті.
Картина, написана британським художником-портретистом Джеймі Коретом, була замовлена в 2021 році Кембриджширським королівським портретним фондом як подарунок мешканцям Кембриджширу.
Я хотів показати Їх Королівські Високості таким чином, щоб вони виглядали одночасно розслабленими та відкритими, а також елегантними та гідними. Оскільки це перший портрет герцога та герцогині Кембриджських, я хотів, щоб зображення викликало відчуття балансу між їхнім громадським та особистим життям, – розповів про свою роботу художник, Джеймі Корет, виданню The Sun .
Королівська пара вже встигла оцінити свій портрет і зазначила, що він вийшов приголомшливим.
Нагадаємо, що не у всіх членів монаршої династії все гладко. Раніше стало відомо, що Меган Маркл та принц Гаррі ризикують втратити останні королівські титули.
"Я хочу, щоб вас теж прийшли рятувати, звільняти та "оперувати". Як ви за**али"