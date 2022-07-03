Меню
google news Ми в Google News Перейти в закладки
Змінити мову на: RU

Перейти к новостям Україна 24
📺 📢 Ракетні обстріли ⚔ Наступ на Луганщині Робота під час війни Робота під час війни
СЬОГОДНІ Зірки Монархи

Чарльз готується зайняти престол: королева Єлизавета II передала частину обов'язків принцу

Марія Коробова Марія Коробова Редактор Зірки Сьогодні
Читать на русском
Змінити розмір
А+
/
а-
МаленькийСереднійВеликий
3 липня, 20:07
В закладинки
Копіювати лінк
Лінк скопійовано
Вперше за десятиліття Букінгемський палац змінив посадову інструкцію її величності. Від чого відмовилася королева – читайте у матеріалі
Принц Чарльз готується зайняти престол замість королеви Єлизавети ІІ
Принц Чарльз готується зайняти престол замість королеви Єлизавети ІІ / Фото: Getty Images

За останній рік стан здоров'я королеви Єлизавети значно похитнувся. Дедалі рідше її можна побачити на публічних заходах.

Цього року вперше за 59 років Єлизавета II пропустила церемонію відкриття парламенту . На урочистому заході Її Величність замінив 73-річний син, принц Чарльз.

Реклама

Очікувалося, що герцог Корнуолльський візьме він обов'язок королеви лише один раз. Але в Букінгемському палаці вирішили переглянути посадову інструкцію її величності.

Принц Чарльз візьме на себе частину обов'язків королеви Єлизавети
Принц Чарльз візьме на себе частину обов'язків королеви Єлизавети / Фото: Getty Images

Тепер, передає Express, відкриття парламенту не входитиме до повноважень королеви Єлизавети. Також повідомляється, що принц Чарльз здійснюватиме міжнародні візити від імені Її Величності.

Реклама

Як зазначили у палаці, королева, як і раніше, особисто зустрічатиме глав інших держав, а також залишається "главою держави та главою нації".

Королева Єлизавета II
Королева Єлизавета II / Фото: Getty Images

Нагадаємо, що через свої проблеми з мобільністю королева Великобританії пропустила перший день королівський стрибок Royal Ascot – один зі своїх улюблених заходів.

Реклама

Марія Коробова
Марія Коробова Редактор Зірки Сьогодні Більше статей автора
Реклама на segodnya.ua Реклама
Рекомендации segodnya.ua

Далі по темі

Все про зірок
Показати більше
Реклама на segodnya.ua Реклама
Останні новини
Більше новин
Новини Life
Показати більше
Лайфхаки для життя
"Ми з України"
Наш плейлист

PROBASS ∆ HARDI

"Доброго вечора"

PROBASS ∆ HARDI

Макс Барських

"Буде весна"

Макс Барських

Олександр Пономарьов

"Україна переможе"

Олександр Пономарьов

Антитіла

"Топити за своє"

Антитіла

ТНМК и Kozak System

"Мамо"

ТНМК и Kozak System
Співаймо разом!
Тепер не разом
Зірки, які нещодавно розлучилися
1
Тіш Сайрус та Біллі Рей Тіш Сайрус та Біллі Рей
28 лет
2
Джейсон Момоа та Ліза Боне Джейсон Момоа та Ліза Боне
16 лет
3
Надя Дорофєєва та Вова Дантес Надя Дорофєєва та Вова Дантес
10 лет
4
Дар'я та Михайло Кацуріни Дар'я та Михайло Кацуріни
7 лет
5
Дмитро Ступка та Поліна Логунова Дмитро Ступка та Поліна Логунова
6 лет
6
Моргенштерн і Ділара Моргенштерн і Ділара
5 лет
7
Роман Сасанчин та Іванна Роман Сасанчин та Іванна
2 года
Чому розійшлися?
Що з королевою?
Єлизавета II пропустила важливу подію
Чому всі хвилюються?
Hot News
Черговий удар по Києву!
Андрій Бєдняков

"Я хочу, щоб вас теж прийшли рятувати, звільняти та "оперувати". Як ви за**али"

Вона сказала "так"
Іраклі Макацарія одружується!
Обраниця молодша на 17 років!
Хто наречена?
Опитування
Сасекські в Нідерландах
Рідкісна поява на публіці Меган та Гаррі
Більше фото
Цитата дня

Нам потрібні міцні люди із нормальною психікою. Тому зараз важливо їх підтримувати позитивним контентом.

Цитата на segodnya.ua
Анна Трінчер Співачка, блогерка
Чесне інтерв'ю Трінчер
Маленький принц
Як вам новий портрет принца Луї?
Больше фото принца Луї

НацЕфір

Фронт

Головні теми

Погода

Гороскоп
Зірки
google news Підписатися на Google News RSS стрічка Змінити мову на: RU
Перейти к закладкам Закладинки
Перейти к главным новостям Головні теми Перейти на сайт Новости Украина 24
Ми в соціальних мережах

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти