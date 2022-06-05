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Що це за милота! Королева Єлизавета випила чай із ведмежам Паддінгтоном (відео)

Марія Коробова Марія Коробова Редактор Зірки Сьогодні
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5 червня, 11:54
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У Букінгемському палаці пройшла незвичайна чайна церемонія – Її Величність привітав із ювілеєм культовий британський персонаж ведмежа Паддінгтон

Незважаючи на те, що стан здоров'я королеви Єлизавети останнім часом насторожує і вона пропустила навіть улюблені стрибки на честь ювілею, зустріч із улюбленцем Британії у Її Величності все ж таки відбулася.

На честь Платинового ювілею правління королеви Єлизавети до неї завітало на чай ведмежа Паддінгтон! Забавне відео зняте з главою британської монархії та улюбленцем англійців поділилися на офіційних акаунтах королеви в соціальних мережах.

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Чайна церемонія відбувається у Букінгемському палаці, поки за вікнами проходить парад на честь 70-річчя правління Єлизавети II. Паддінгтон пропонує королеві з'їсти знаменитий мармеладний сендвіч, який він зберігає у своєму капелюсі, на що Її Величність показує, що вже припасла ласощі – заховані в сумочці на потім. Після кумедного відео всі британці нарешті дізналися, що їхня королева насправді ховає у своєму рідікюлі :)

Як відомо, ведмежа Паддінгтон справжній символ англійської літератури. Книжковий персонаж настільки сподобався Британії, що кіоски з сувенірною продукцією з його зображенням є по всій країні. Та що вже казати, якщо мультяшного героя запросила на чай сама королева!

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Також, нагадаємо, що перший день святкування Платинового ювілею не обійшовся без забав. ці фото правнуків Єлизавети II з урочистості розсмішать будь-кого.

Марія Коробова
Марія Коробова Редактор Зірки Сьогодні Більше статей автора
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