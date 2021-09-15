Син Єлизавети II оскаржить позов за звинуваченням у зґвалтуванні неповнолітньої

Американка Вірджинія Джуффре подала в суд на принца Ендрю, який 20 років тому вчинив стосовно неї акти сексуального насильства. Але член королівської сім'ї не визнає своєї провини

Адвокати принца Ендрю будуть оскаржувати звинувачення американки Вірджинії Джуффре / Фото: Getty Images

Адвокати сина Єлизавети II вперше відреагували на позов американки , яка звинуватила принца Ендрю в згвалтуванні , коли їй було 17 років. Вони заявили, що позов є необгрунтованим, і стверджують, що юридичні документи по справі не були вручені належним чином – повістку до американського суду вислали поштою, а за британськими правилами вони повинні бути передані через пристава Сполученого Королівства. Про це пише CNN.

Принц Ендрю / Фото: Getty Images

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Адвокат сина королеви Ендрю Бреттлер під час досудового засідання зазначив, що юридична команда принца оскаржуватиме законність позову.

Ми вважаємо, що це безпідставний і потенційно незаконний позов, який позивач подав проти герцога, – заявив адвокат.

Адвокат заявив, що Джуффре не мала права подавати позов проти його клієнта. За його словами, раніше американка підписала відмову від можливості подати до суду на принца Ендрю "і інших осіб" за умови вирішення іншого позову

Наступні слухання у Нью-Йорку заплановано на 13 жовтня.

Секс-скандал навколо принца Ендрю:

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Вірджинія Джуффре подала позов стосовно середнього сина Єлизавети II до федерального суду Манхеттена. За словами американки, фінансист Джеффрі Епштейн змушував займатися її сексом з принцом Ендрю, коли їй було 17 років. Як стверджує американка, принц Ендрю знав, що вона неповнолітня.

Вірджинія Джуффре з принцом Ендрю / Фото: BBC

Вірджинія Джуффре розповідала, що з герцогом Йоркським вона познайомилася 10 березня 2001 року. Тоді Епштейн відправився з нею в Лондон, щоб представити свого товариша. Разом вони відвідали VIP-секцію нічного клубу Tramp, де принц навмисне замовив для неповнолітньої горілку і запросив на танець. Після цього вони поїхали в будинок подруги Джеффрі Епштейна Гіслейн Максвелл.

У машині Гіслейн сказала, щоб я зробила для Ендрю той же, що я робила для Джеффрі. І мені просто стало погано. Це був жахливий час! Найстрашніше за все моє життя. Я піддалася насильству з боку представника королівської сім'ї, – говорила американка.

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Вперше американка публічно звинуватила принца Ендрю в згвалтуванні в 2019 році. Але тоді син королеви спростував її слова, а їх спільну фотографію назвав підробкою.

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