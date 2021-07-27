Дочка принца Гаррі і Меган Маркл може офіційно претендувати на корону

Лілібет Діана – восьма в черзі на британський престол. Перед нею в списку – її брат Арчі, принц Гаррі, діти Вільяма, сам Вільям і принц Чарльз

Дочка принца Гаррі і Меган Маркл офіційно внесли в чергу на британський престол / Фото: Getty Images

Через сім тижнів після народження дочки Меган Маркл і принца Гаррі її ім'я все ж з'явилося в списку спадкоємців на королівському сайті. Лілібет посунула деяких старших членів королівської сім'ї в черзі.

Перші сім місць претендентів на корону залишаються незмінними: принц Чарльз, принц Вільям, принц Джордж, принцеса Шарлотта, принц Луї, принц Гаррі і Арчі Маунтбеттен-Віндзор. За Лілібет Діаною йдуть принц Ендрю, принцеса Беатріс і принцеса Євгенія.

Порядок успадкування престолу в королівській родині / Фото: The Daily Mail

Тиждень тому королівська експертка Даніела Ельзер звернула увагу на те, що другої дитини Меган Маркл і принца Гаррі немає в списку престолонаслідування, а тому королева не визнає Лілібет Діану. Але ми бачимо, що це не так.

Меган Маркл і принц Гаррі з сином Арчі / Фото: instagram.com/misanharriman

Нагадаємо, що 4 червня Меган Маркл народила другу дитину. Дівчинку назвали Лілібет "Лілі" Діана Маунтбеттен-Віндзор, на честь королеви Єлизавети II і принцеси Діани. Дівчинка народилася в США і автоматично отримала подвійне громадянство.

Лілібет – це данина поваги бабусі Гаррі, королеві Єлизаветі II. Саме так в дитинстві називали Її Величність. Вважалося, що Філіп був останньою людиною в житті королеви, який звертався до неї "Лілібет".

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Як королівська сім'я відреагувала на народження дочки Меган Маркл і принца Гаррі – дивіться в сюжеті:

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