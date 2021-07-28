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Екс-дружина дядька принца Вільяма поскаржилася, що він не запросив її на своє весілля: Не була цього варта

Анна Пономаренко Анна Пономаренко Редакторка
28 липня, 14:00
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Сара Фергюсон – колишня дружина принца Ендрю, мати принцес Євгенії та Беатріс, які є двоюрідними сестрами принца Вільяма. Сара і Ендрю розлучилися в 1992 році
Сара Фергюсон не була запрошена на весілля принца Вільяма і Кейт Міддлтон
Сара Фергюсон не була запрошена на весілля принца Вільяма і Кейт Міддлтон / Фото: instagram.com/princesseugenie, instagram.com/dukeandduchessofcambridge

Урочиста церемонія одруження Вільма і Кейт пройшла в 2011 році. На той момент Сара і Ендрю були офіційно розлучені протягом 15 років.

З якої причини принц Вільям вирішив не запрошувати на весілля матір своїх двоюрідних сестер – невідомо. Однак у Сари є своя версія: вона просто "не була цього варта". Про це Фергюсон розповіла в інтерв'ю виданню Town & Contry.

Я не думала, що була гідна піти на їхнє весілля. Насправді я тоді поїхала в Таїланд, щоб бути подалі від усього цього і спробувати відновитися, – розповіла Сара.

Сара Фергюсон в молодості зі своїми дочками – принцесами Беатріс і Євгенією
Сара Фергюсон в молодості зі своїми дочками – принцесами Беатріс і Євгенією / Фото: instagram.com/princesseugenie

А ось принц Гаррі опинився більш ввічливим – він запросив Сару на своє весілля в 2018 році. Після розлучення з принцом Ендрю Сарі дозволили залишити статус "герцогині Йоркської". Примітно, що Фергюсон випустила кілька книг, в яких розкрила не найприємніші факти про членів королівської родини.

Сару Фергюсон, як і Меган Маркл, колись теж вважали "загрозою" королівської сім'ї – адже завдяки її мемуарів, світ дізнався, що у британських монархів теж є безліч скелетів у шафі.

Рані ми повідомляли, що Меган Маркл і принца Гаррі засудили за занадто дорогий будинок в США.

Дивіться відеосюжет про те, як принц Гаррі розплатився з королівською родиною:

Анна Пономаренко
Анна Пономаренко Редакторка

Аня стежить за актуальними подіями в світі шоу-бізнесу, а також проводить ексклюзивні інтерв'ю з зірками. Має 3-річний досвід роботи в ЗМІ. Раніше працювала кореспондентом прес-служби Нового каналу. Закінчила Інститут міжнародних відносин НАУ. За фахом - аналітик консолідованої інформації, перекладач. Веде особистий блог про закулісся журналістики.

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