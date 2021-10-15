Ексдружині принца Ендрю – 62. Як Сара Фергюсон зганьбила королівську сім'ю

Не тільки принцеса Діана змушувала британську королівську сім'ю понервувати. Колишня дружина принца Ендрю, сина королеви Єлизавети II, теж увійшла в історію як досить скандальна особа

Сарі Фергюсон - 62. В які скандали вона потрапляла / Фото: Getty Images

Після розлучення з принцом Ендрю, Сара Фергюсон не втратила свого титула – досі вона відома не тільки, як письменниця, меценатка, телеведуча і громадська діячка, але і як герцогиня Йоркська.

Сказати, що ексчоловік Сари, принц Ендрю, є людиною з чистою репутацією теж не можна. Нещодавно принц потрапив у великий скандал, коли його звинуватили в зґвалтуванні неповнолітньої.

Реклама

Інцидент нібито стався ще 20 років тому. Нещодавно розслідування проти принца Ендрю, якого звинувачують у зґвалтуванні 17-річної, було припинено.

Сьогодні, 15 жовтня, Сарі виповнюється 62 роки. З такої нагоди "Сьогодні" пропонують згадати скандали, в які потрапляла Фергюсон.

Пристрасні поцілунки ніг

Від папараці не приховаєш нічого! У серпні 1992 року в ЗМІ потрапили фото, на яких Сара Фергюсон відображена в компанії американського фінансиста Джона Брайана. Тоді вона ще офіційно була одружена з принцом Ендрю.

Реклама

Можливо, фото не викликали б скандал, якби не один пікантний момент – на знімку Джон цілував ступні Сари. Знімки миттєво викликали великий резонанс в Британії, так і за її межами теж. Один зі знімків тоді був опублікований на обкладинці газети The Sun.

Фото: The Sun

Тоді не тільки Ендрю, а й вся королівська сім'я не змогли пробачити Сарі такий вчинок. Проте офіційно Фергюсон і принц Ендрю розлучилися лише в 1996 році.

До слова, ходять чутки, що і сам Ендрю не був найвірнішим чоловіком у світі – принц нібито іноді дозволяв собі романи на стороні.

Реклама

Сварка з Діаною

Колись Сара Фергюсон і принцеса Діана були подругами. Багато хто вважає, що зблизив дівчат бунтарський норов. Саме Леді Ді познайомила Фергі (так Сару багато хто називає в Британії) з принцом Ендрю (братом принца Чарльза, чоловіка Діани). Кажуть, королева людських сердець хотіла завжди бути поруч із Сарою, тому і зблизила її з братом свого чоловіка.

У 1996 цій дружбі настав кінець. Сара випустила мемуари, в яких розкрила факти з життя британської королівської сім'ї. Схоже, що деякі моменти стосувалися і Діани, за що та образилася на Фергюсон до кінця своїх днів.

Сара Фергюсон випустила книга про королівську сім'ю / Фото: Getty Images

Принц Філіп її ненавидів

Цей факт ніхто навіть і не намагався приховувати. Чоловік королеви і батько принца Ендрю, нині покійний принц Філіп, просто терпіти не міг Сару Фергюсон – все через скандали, в які вона потрапляла.

Свою невістку він намагався уникати. Наприклад, коли Сара приїжджала у Балморал – літню резиденцію британських монархів, їй доводилося терміново повертатися у Лондон, як тільки приходила звістка про приїзд принца Філіпа.

Кажуть, що принц Філіп навіть хотів пропустити весілля своєї внучки – принцеси Євгенії, дочки Сари і принца Ендрю. І все через те, що Сара була на торжестві. Але, принц все ж прибув на свято.

Сара Фергюсон з принцом Ендрю і Єлизавета II з принцом Філіпом / Фото: Getty Images

Сара – хабарник?

Мабуть, найбільший скандал із Сарою Фергюсон стався у 2010 році. Тоді невідомий бізнесмен з Індії запропонував Сарі 500 тисяч фунтів стерлінгів (приблизно 684 тисяч доларів) в обмін на контакт принца Ендрю.

Герцогиня погодилася познайомити бізнесмена з ексчоловіком і з радістю прийняла пропозицію у вигляді грошової винагороди.

Однак бізнесмен виявився журналістом News of the World. Таким чином видання планувало викрити Сару. Спочатку Фергюсон заявляла, що аудіозапис змонтований, але пізніше з'явилося відео зустрічі Сари і журналіста. Після чого герцогиня заявила, що ніколи б не зробила такого і в той момент вона "була просто п'яна" .

Сара Фергюсон / Фото: Getty Images

Читайте інші новини про королівську сім'ю: