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Єлизавета II хоче зробити подарунок Кейт Міддлтон і Вільяму, про який мріяли Меган Маркл і Гаррі

Еліна Пелешенко Еліна Пелешенко Редакторка розділу "Зірки"
3 вересня, 16:26
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Днями всі стали говорити про переїзд Кейт Міддлтон і принца Вільяма в Віндзор. Королівські експерти розповіли, чому переїзд герцогів Кембриджських може засмутити Меган Маркл і принца Гаррі
Кейт Міддлтон і принц Вільям переїжджають до Віндзорського замку. Це може засмутити Меган Маркл і принца Гаррі
Кейт Міддлтон і принц Вільям переїжджають до Віндзорського замку. Це може засмутити Меган Маркл і принца Гаррі / Фото: Getty Images

Єлизавета II збирається герцогу і герцогині Кембриджських дозволити жити в Віндзорському замку . Раніше про такий привілей мріяли Меган Маркл і принц Гаррі. Як вважають королівські експерти, що таким своїм рішенням вона мстить бунтівної парі за все одкровення. Про це пише Mirror.

Королівство має понад 230 об'єктів нерухомості, це означає, що у Її Величності є величезний вибір, щоб запропонувати в якості безкоштовного проживання членам королівської сім'ї, – каже королівський експерт Даніела Ельзер.

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За словами експерта, Гаррі і Меган спочатку просили Єлизавету II визначити їх місцем проживання Вінздорский замок, але королева відмовила.

Принц Гаррі і Меган Маркл можуть не приїхати на ювілей королеви
Принц Гаррі і Меган Маркл можуть не приїхати на ювілей королеви / Фото: Getty Images

Коли в 2018 році Гаррі і Меган одружилися, все думали, що вони переїдуть з крихітного Ноттінгемського котеджу на території Кенсінгтонського палацу, де вони жили, в одну з величезних приватних квартир, що належать палацу. Однак в листопаді 2018 року було оголошено, що вони будуть жити в котеджі Фрогмор, розташованому Віндзорі, – розповіла королівський експерт.

Раніше королівські експерти заявили, що переїзд пари в Віндзор наблизить їх до Єлизавети II, а та зможе частіше бачитися зі своїми правнуками – принцом Джорджем, принцесою Шарлоттою і принцом Луі.

Як відреагували на такі новини Меган Маркл і принца Гаррі поки невідомо.

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Хто і навіщо хотів отруїти старшого сина принца Вільяма і Кейт Міддлтон, дивіться в сюжеті:

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Еліна Пелешенко
Еліна Пелешенко Редакторка розділу "Зірки"

Закінчила Київський національний лінгвістичний університет за спеціальністю "перекладач іспанської мови", але завжди була цікава сфера медіа. В журналістиці 3 роки. Раніше писала для видань Clutch і Ivona.bigmir.net.

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