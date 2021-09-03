Єлизавета II хоче зробити подарунок Кейт Міддлтон і Вільяму, про який мріяли Меган Маркл і Гаррі

Днями всі стали говорити про переїзд Кейт Міддлтон і принца Вільяма в Віндзор. Королівські експерти розповіли, чому переїзд герцогів Кембриджських може засмутити Меган Маркл і принца Гаррі

Кейт Міддлтон і принц Вільям переїжджають до Віндзорського замку. Це може засмутити Меган Маркл і принца Гаррі / Фото: Getty Images

Єлизавета II збирається герцогу і герцогині Кембриджських дозволити жити в Віндзорському замку . Раніше про такий привілей мріяли Меган Маркл і принц Гаррі. Як вважають королівські експерти, що таким своїм рішенням вона мстить бунтівної парі за все одкровення. Про це пише Mirror.

Королівство має понад 230 об'єктів нерухомості, це означає, що у Її Величності є величезний вибір, щоб запропонувати в якості безкоштовного проживання членам королівської сім'ї, – каже королівський експерт Даніела Ельзер.

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За словами експерта, Гаррі і Меган спочатку просили Єлизавету II визначити їх місцем проживання Вінздорский замок, але королева відмовила.

Принц Гаррі і Меган Маркл можуть не приїхати на ювілей королеви / Фото: Getty Images

Коли в 2018 році Гаррі і Меган одружилися, все думали, що вони переїдуть з крихітного Ноттінгемського котеджу на території Кенсінгтонського палацу, де вони жили, в одну з величезних приватних квартир, що належать палацу. Однак в листопаді 2018 року було оголошено, що вони будуть жити в котеджі Фрогмор, розташованому Віндзорі, – розповіла королівський експерт.

Раніше королівські експерти заявили, що переїзд пари в Віндзор наблизить їх до Єлизавети II, а та зможе частіше бачитися зі своїми правнуками – принцом Джорджем, принцесою Шарлоттою і принцом Луі.

Як відреагували на такі новини Меган Маркл і принца Гаррі поки невідомо.

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