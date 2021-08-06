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Єлизавета II позбавила принца Гаррі важливою для нього посади і довірила її Кейт Міддлтон

Еліна Пелешенко Еліна Пелешенко Редакторка
6 серпня, 11:45
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На думку експертів, Кейт Міддлтон зміцнює своє становище в королівській родині, а ось принц Гаррі навпаки
Кейт Міддлтон призначили на посаду, який раніше займав принц Гаррі
Кейт Міддлтон призначили на посаду, який раніше займав принц Гаррі / Фото: Getty Images

Кейт Міддлтон продовжує отримувати підтримку Єлизавета II . Герцогиня Кембриджська стала главою регбійного союзу Англії і футбольної ліги регбі. Раніше цю посаду займав принц Гаррі. На думку королівського експерта Філа Дмапера, для герцога Сассекського це негативний знак. Про це пише Daily Express.

Передача патронажу з регбі показує, що Кейт значно посилює свої королівські обов'язки, приймає все більше і більше заступництва від королеви і отримує високий статус. Це також підкреслює реальність того, що принца Гаррі замінюють в тих речах, які йому подобалися. Це точка неповернення, – сказав королівський експерт Філ Дампер.

Кейт Міддлтон та принц Гаррі
Кейт Міддлтон та принц Гаррі / Фото: AFP

Принц Гаррі був главою регбійного союзу Англії і футбольної ліги регбі протягом 5 років.

Нагадаємо, раніше з'явилася інформація, що герцог Сассекський може остаточно розірвати стосунки зі своєю сім'єю. За даними інсайдерів, в своїх мемуарах принц Гаррі торкнеться теми , які королівська сім'я не любить обговорювати.

Мемуари принц Гаррі продав видавництву Penguin Random House за 20 мільйонів доларів. Книга надійде в продаж в 2022 році.

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Еліна Пелешенко
Еліна Пелешенко Редакторка

Закінчила Київський національний лінгвістичний університет за спеціальністю "перекладач іспанської мови", але завжди була цікава сфера медіа. В журналістиці 3 роки. Раніше писала для видань Clutch і Ivona.bigmir.net.

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