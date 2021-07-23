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Єлизавета II може не побачити доньку Гаррі і Меган: є дві причини

Анна Пономаренко Анна Пономаренко Редакторка
23 липня, 06:30
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Королева Великобританії негативно поставилася до того, що її онук наступного року випустить мемуари, в яких розкриє таємниці королівської сім'ї. Через це їхні стосунки стають більш напруженими
Єлизавета II не зможе зустрітися зі своєю праонукою
Єлизавета II не зможе зустрітися зі своєю праонукою / Фото: Getty Images

Наступного року Єлизавета II відзначатиме платиновий ювілей – 70 років на троні. До того моменту Її Величності виповниться 96 років. Це свято – чудова нагода побачитися з усіма родичами, зокрема і з принцом Гаррі і Меган Маркл з їхніми дітьми.

І якщо маленького Арчі Її Величність вже встигла трохи поняньчити, то Лілібет, яка народилася 4 червня, поки що ні. Багато королівських експертів хоч і бажають Єлизаветі II здоров'я і довгих років життя, але побоюються, що королева може не встигнути познайомитися зі своєю праонукою через поважний вік.

Більш того, є ризик, що Меган Маркл зовсім не захоче приїжджати до Британії найближчим часом. Можливо, їй і не доведеться турбуватися про це, адже через те, що принц Гаррі в 2022 році планує випустити відверту автобіографію, їх з Меган можуть не запросити на святкування платинового ювілею королеви, повідомляє Express.co.uk.

Королева Єлизавета II
Королева Єлизавета II / Фото: instagram.com/chrisjacksongetty

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Багато королівських експертів впевнені – мемуари Гаррі можуть затьмарити святкування 70-річчя королеви на троні. Стосунки Гаррі і Меган з королівською родиною зробило більш напруженими відверте інтерв'ю, яке пара дала Опрі Вінфрі в березні цього року.

Схоже, що багато членів королівської сім'ї вже забули про скандальне інтерв'ю – зараз їх більше турбують майбутні мемуари Гаррі. Детальніше – у відеосюжеті:

Анна Пономаренко
Анна Пономаренко Редакторка

Аня стежить за актуальними подіями в світі шоу-бізнесу, а також проводить ексклюзивні інтерв'ю з зірками. Має 3-річний досвід роботи в ЗМІ. Раніше працювала кореспондентом прес-служби Нового каналу. Закінчила Інститут міжнародних відносин НАУ. За фахом - аналітик консолідованої інформації, перекладач. Веде особистий блог про закулісся журналістики.

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