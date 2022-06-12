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Єлизавета II на престолі 70 років: скільки днів має пройти, щоб королева побила світовий рекорд?

Анна Пономаренко Анна Пономаренко Team Lead Зірки Сьогодні
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12 червня, 21:50
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Єлизавета II вже кілька років є монархом Великобританії, що найдовше перебуває на престолі, але сьогодні вона офіційно стала другим монархом у світовій історії, що найдовше перебуває на престолі
Скільки днів потрібно правити Єлизаветі II, щоб побити світовий рекорд
Скільки днів потрібно правити Єлизаветі II, щоб побити світовий рекорд / Фото: Getty Images

Станом на сьогодні (12 червня) королева офіційно править протягом того ж періоду часу, що і другий за тривалістю монарх суверенної держави Пхуміпон Адульядет із Таїланду. Проголошений королем Пхуміпоном Великим у 1980-х роках, він правив країною Південно-Східної Азії 70 років та 126 днів. Але її величності потрібно трохи почекати, перш ніж вона стане монархом, що найдовше перебуває на престолі протягом всієї світової історії, пише Express.co.uk.

Коли королева стане монархом, що править найдовше у світі?

Монархом, який найдовше знаходився на престолі був король Франції Людовік XIV, який правив з 1643 до 1715 року. Людовік правил загалом 72 роки та 110 днів – всього 26 407 днів.

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Пхуміпон Адульядет з Таїланду правил загалом 25 694 дні.

На даний момент королева править 25 694 дні (станом на 12 червня 2022 року) тому залишилося 713 днів до того моменту коли її Величність поб'є рекорд, встановлений французьким королем.

Відомо, що правління королеви Єлизавети II почалося, коли їй було лише 25 років, але король Людовік XIV почав своє правління в дуже молодому віці – йому було лише чотири роки.

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Раніше цього року королева стала третім за тривалістю монархом усіх часів, який править найдовше у світі, коли вона побила рекорд Йоганна II, принца Ліхтенштейна, який правив 25 658 днів (70 років і 91 день).

Єлизавета II поб'є світовий рекорд через 713 днів
Єлизавета II поб'є світовий рекорд через 713 днів / Фото: Getty Images

Нагадаємо, цього року Єлизавета ІІ відсвяткувала Платиновий ювілей – 70 років на престолі. Британці відзначали особливу дату протягом чотирьох днів, влаштовуючи різні заходи на честь королеви. З такого особливого приводу до Британії прибули принц Гаррі та Меган Маркл, які вже два роки живуть у США.

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Головною зіркою Платинового ювілею королеви став її правнук – молодший син принца Вільяма та Кейт Міддлтон – принц Луї.

Анна Пономаренко
Анна Пономаренко Team Lead Зірки Сьогодні

В журналістиці з 2017 року. Раніше працювала кореспондентом прес-служби Нового каналу. Закінчила Інститут міжнародних відносин НАУ. За фахом - аналітик консолідованої інформації, перекладач.

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