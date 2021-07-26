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Єлизавета II не визнала дочку Меган Маркл і принца Гаррі? Чому все так думають

Еліна Пелешенко Еліна Пелешенко Редакторка
26 липня, 12:39
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Минуло вже два місяці після народження дочки принца Гаррі і Меган Маркл, але дитина не з'явилася в списку королівських спадкоємців
Королівська родина потрапила до скандалу через дочку Меган Маркл і принца Гаррі
Королівська родина потрапила до скандалу через дочку Меган Маркл і принца Гаррі / Фото: Getty Images

Тиждень тому королівська експертка Даніела Ельзер звернула увагу на те, що раз дівчинки немає в списку престолонаслідування, це означає – сім'я Гаррі поки офіційно не визнала Лілібет спадкоємицею британського престолу . Після такого спостереження шанувальники королівської сім'ї стали уважно стежити за офіційним сайтом Її величності, але там все без змін.

Син Меган Маркл і принца Гаррі, Арчі, займає сьому сходинку, а після нього як і раніше йде принц Ендрю, молодший брат принца Чарльза. Хоч на восьмому місці повинна бути Лілібет-Діана.

Королівський експерт Кріс Шип вважає, що дочку Меган Маркл і принца Гаррі свідомо не внесли до списку королівських спадкоємців. Про це пише The Sun.

Представники палацу з легкістю можуть оновити інформацію, їм так часто доводилося це робити. Так було з Арчі і з принцом Луі, навіть з сином принцеси Євгенії, але чому там досі немає Лілібет, – зазначив королівський експерт.

Нагадаємо, це вже не перший скандал пов'язаний з дочкою Меган Маркл і принца Гаррі. Пара збирається судитися з BBC через ім'я дочки.

Раніше журналісти BBC випустили матеріал про те, що герцоги Сассекському ніколи не консультувалися з Єлизаветою II з стосовно імені спадкоємиці і без дозволу назвали дівчинку прізвиськом Її Величності. Принц Гаррі стверджує, що радився з бабусею з стосовно імені дочки.

Як королівська сім'я відреагувала на народження другої дитини Меган Маркл і принца Гаррі – дивіться в сюжеті:

Раніше ми розповідали, чому хрестини доньки Меган Маркл і принца Гаррі можуть пройти в напруженій обстановці.

Еліна Пелешенко
Еліна Пелешенко Редакторка

Закінчила Київський національний лінгвістичний університет за спеціальністю "перекладач іспанської мови", але завжди була цікава сфера медіа. В журналістиці 3 роки. Раніше писала для видань Clutch і Ivona.bigmir.net.

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