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Єлизавета II відмовилася приймати премію "Старенька року"

Еліна Пелешенко Еліна Пелешенко Редакторка розділу "Зірки"
20 жовтня, 09:44
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Британська королева, якій в цьому році виповнилося 95 років, ввічливо відмовилася від звання, яке присуджує британський гумористичний журнал для літніх людей The Oldie
Єлизавета II
Єлизавета II / Фото: Getty Images

Уже майже тридцять років журнал The Oldie проводить церемонію вручення нагороди "Старець року" і "Старенька року", щоб відзначити досягнення тих, хто зробив особливий внесок в суспільне життя.

Цього року голова конкурсу Джайлс Брандрес написав секретарю Її Величності лист з питанням, чи не погодиться королева стати володаркою титулу "Старенька року". Відповідь не змусила себе чекати. Про це пише Daily Mail.

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Її Величність вважає, що ви настільки старі, наскільки відчуваєте себе. Королева не вважає, що вона відповідає відповідним критеріям, щоб мати можливість прийняти цю премію, і сподівається, що ви знайдете більш гідного кандидата, – сказано в листі.

Єлизавета II на церемонії Trooping the Colour 12 червня 2021 року
Єлизавета II на церемонії Trooping the Colour 12 червня 2021 року / Фото: Getty Images

Нагадаємо, нещодавно повідомлялося, що лікарі заборонили Єлизаветі II вживати її улюблений алкоголь – вечорами вона часто п'є мартіні або келих шампанського, кажуть інсайдери.

Причиною цьому послужили побоювання королівських медиків щодо здоров'я Її Величності, яка в квітні наступного року відсвяткує 96 років .

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А ще днями, як згадувалося вище, британська королева вперше за багато років з'явилася на публіці з тростиною. Це також стало приводом для чуток про те, що у Єлизавети II проблеми зі здоров'ям. Але, судячи з нових фото, вона в повному порядку.

Про найцікавіші факти з біографії Єлизавети II – дізнайтеся в цьому відео:

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Еліна Пелешенко
Еліна Пелешенко Редакторка розділу "Зірки"

Закінчила Київський національний лінгвістичний університет за спеціальністю "перекладач іспанської мови", але завжди була цікава сфера медіа. В журналістиці 3 роки. Раніше писала для видань Clutch і Ivona.bigmir.net.

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