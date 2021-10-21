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Єлизавета II скасувала офіційний візит вперше за 15 років

Еліна Пелешенко Еліна Пелешенко Редакторка розділу "Зірки"
21 жовтня, 10:20
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Британська королева скасувала запланований візит до Північної Ірландії за наполяганням лікарів
Королева Єлизавета II скасувала офіційні заходи за наполяганням лікарів
Королева Єлизавета II скасувала офіційні заходи за наполяганням лікарів / Фото: Getty Images

Єлизаветі II необхідний кількаденний відпочинок. Причина не уточнюється. Про це пише CNN.

Королева неохоче прийняла рада лікаря відпочити протягом наступних кількох днів. Її Величність перебуває в хорошому настрої і розчарована тим, що не зможе відвідати Північну Ірландію, де вона повинна була провести ряд заходів сьогодні і завтра. Королева шле найтепліші добрі побажання народу Північної Ірландії і сподівається відвідати її в майбутньому, – прокоментували в Букінгемському палаці.

За інформацією The Sun , у королеви виникли проблеми з коліном , яке їй оперували в 2003 році. Нагадаємо, раніше Єлизавету II вперше за багато років з'явилася на публіці з тростиною.

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Єлизавета II прибула до Вестмінстерського абатства з палицею
Єлизавета II прибула до Вестмінстерського абатства з палицею / Фото: Getty Images

Зазначається, королева вперше за 15 років скасувала офіційні заходи.

Нещодавно повідомлялося, що лікарі заборонили Єлизаветі II вживати її улюблений алкоголь – вечорами вона часто п'є мартіні або келих шампанського, кажуть інсайдери.

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Причиною цьому послужили побоювання королівських медиків щодо здоров'я Її Величності, яка в квітні наступного року відсвяткує 96 років.

Про найцікавіші факти з біографії Єлизавети II дізнайтеся в цьому відео:

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Еліна Пелешенко
Еліна Пелешенко Редакторка розділу "Зірки"

Закінчила Київський національний лінгвістичний університет за спеціальністю "перекладач іспанської мови", але завжди була цікава сфера медіа. В журналістиці 3 роки. Раніше писала для видань Clutch і Ivona.bigmir.net.

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