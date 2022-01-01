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Єлизавета II подарувала дружині принца Чарльза звання, про яке мріяла принцеса Діана

Інна Петрова Інна Петрова Редактор Зірки Сьогодні
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1 січня, 14:54
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Єлизавета II призначила Каміллу Паркер-Боулз королівською леді Ордену Підв'язки
Єлизавета II призначила Каміллу Паркер-Боулз королівською леді Ордену Підв'язки / Фото: instagram.com/theroyalfamily

Камілла Паркер-Боузл, якій пророкують корону, стане леді Благородного Ордену Підв'язки – найстарішого з лицарських орденів Великої Британії. Це подарунок дружині принца Чарльза від Її величності, пише People.

Таке рішення Єлизавети II експерти вважають вираженням лояльності та визнанням Камілли як гідного члена королівської сім'ї. Про нагороду колись мріяла Діана Спенсер.

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Нагадаємо, що Камілла вийшла заміж за принца Чарльза 2005 року.

/ Фото: Getty Images

Що це за орден і чому він важливий

Орден Підв'язки – це найвищий лицарський орден Великої Британії та найстаріший у світі. За статутом лицарів ордена Підв'язки не може бути більше 24 осіб, окрім монарха, принца Вельського, членів королівської сім'ї та іноземних монархів.

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Символом ордена є стрічка з темно-синього оксамиту з витканою золотом облямівкою та золотим написом: "Honi soit qui mal y pense" – "Нехай соромиться той, хто подумає про це погано".

Різні варіації зображення ордену / Фото: Wikipedia

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Лицарями ордена Підв'язки є члени королівської сім'ї: принц Чарльз, принцеса Анна, принц Вільям. З іноземних монархів ордену удостоєні король Норвегії Гаральд V, королева Данії Маргрете II, король Іспанії Філіп VI, колишній імператор Японії Акіхіто.

Раніше повідомлялося, що Єлизавету II образило нове фото принца Гаррі та Меган Маркл з дітьми.

Інна Петрова
Інна Петрова Редактор Зірки Сьогодні Більше статей автора
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