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Єлизавета ІІ потрапила у сильний шторм на літаку: пілот не міг приземлитися

Анастасія Рогожінська Анастасія Рогожінська Редактор Зірки Сьогодні
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1 червня, 12:12
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У Букінгемському палаці заявили, що рейс королеви перервав посадку у Лондоні через негоду
Літак із королевою Єлизаветою II на борту потрапив у грозу
Літак із королевою Єлизаветою II на борту потрапив у грозу / Фото: Getty Images, Pinterest

Єлизавета II, яка пропустила церемонію відкриття парламенту, змусила трохи понервувати своїх родичів. Адже літак, на борту якого вона перебувала, змушений був 15 хвилин кружляти над столицею Англії через грозу, дощ та град.

Королева поверталася з Балморала, Шотландія. Там вона провела п'ять ночей до тижня свого Платинового ювілею, про це повідомляє Daily Mail.

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Зазначається, що 13-місний літак Її Величності спробував приземлитися на базі RAF Northolt на північному заході Лондона. Однак з першого разу судно посадити не вдалося. Тож пілот змушений був знову підняти літак у повітря та очікувати команди диспетчера, аби спробувати сісти вдруге. Це йому вдалось лиш тоді, коли погода прояснилася.

Літак Її Величності кружляв над Лондоном
Літак Її Величності кружляв над Лондоном / Фото: The Daily Mail

Спікер Букінгемського палацу підтвердив, що рейс британської королеви перервав посадку. Проте він запевнив, що 96-річна монархиня в безпеці і причин для хвилювання немає.

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У подібних обставинах ви нічим не ризикуєте, і було правильно перервати посадку під час удару блискавки, – пояснив інсайдер.

Повідомляється, що після благополучного приземлення Єлизавета ІІ поверталась до Віндзора в темно-зеленому Range Rover із водієм. На задньому сидінні авто також знаходився її улюблений коргі.

Нагадаємо, вже 2 червня у Великій Британії розпочинаються урочистості з нагоди Платинового ювілею правління Єлизавети II. Святкування триватиме чотири дні, воно розпочнеться зі спеціальної знаменної ходи.

Відомо, що до королеви приїде її онук принц Гаррі з дружиною Меган Маркл та дітьми. Проте герцоги Сассекські не з'являться на Королівському балконі разом з іншими членами сім'ї.

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Окрім того, відомо, що Єлизавета II пропустить салют на честь свого Платинового ювілею.

Анастасія Рогожінська
Анастасія Рогожінська Редактор Зірки Сьогодні Більше статей автора
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