Єлизавета II розсмішила Мережу своєю відповіддю на питання про старіння (відео)

Єлизавета II, як і годиться британському монарху, не тільки бездоганно володіє англійською мовою, а й сленгом. Королева продемонструвала це, коли позувала для художника

У Мережі показали, як Єлизавета II відповідає на сленгу / Фото: Getty Images, скриншот

Королева Єлизавета II, яка вперше поїхала на канікули в Балморал без принца Філіпа, "завірусилася" у TikTok. У соцмережі поширилася сцена документального фільму "Королева" 2006 року, в якій королева на сленгу відповіла художнику на питання про старіння.

У ролику, опублікованому в TikTok, показаний момент, коли художник Рольф Харріс малює портрет Її Величності. Тоді вона зазначає, що повністю приймає своє старіння, дивлячись на себе в дзеркало. Потім художник запитує її: "Вас це засмучує?". На що Єлизавета II просто і коротко відповідає:" Нєа "(nah – англ.).

Королева, звичайно, відома своїм дотепним гумором, але сленг з вуст монарха здивував і порадував користувачів. Британців розчулило, що королева висловилася як звичайний простий житель Великої Британії.

Ролик став вірусним і зібрав більш як два мільйони переглядів.

Про найцікавіші факти з біографії Єлизавети II – дивіться у відео:

Нагадаємо, що раніше стрімінг-платформа HBO показала королівську сім'ю в трейлері серіалу про принца Джорджа.