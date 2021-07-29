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Єлизавета II розсмішила Мережу своєю відповіддю на питання про старіння (відео)

Даріна Алєксєєва Даріна Алєксєєва Редакторка
29 липня, 15:55
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Єлизавета II, як і годиться британському монарху, не тільки бездоганно володіє англійською мовою, а й сленгом. Королева продемонструвала це, коли позувала для художника
У Мережі показали, як Єлизавета II відповідає на сленгу
У Мережі показали, як Єлизавета II відповідає на сленгу / Фото: Getty Images, скриншот

Королева Єлизавета II, яка вперше поїхала на канікули в Балморал без принца Філіпа, "завірусилася" у TikTok. У соцмережі поширилася сцена документального фільму "Королева" 2006 року, в якій королева на сленгу відповіла художнику на питання про старіння.

У ролику, опублікованому в TikTok, показаний момент, коли художник Рольф Харріс малює портрет Її Величності. Тоді вона зазначає, що повністю приймає своє старіння, дивлячись на себе в дзеркало. Потім художник запитує її: "Вас це засмучує?". На що Єлизавета II просто і коротко відповідає:" Нєа "(nah – англ.).

Королева, звичайно, відома своїм дотепним гумором, але сленг з вуст монарха здивував і порадував користувачів. Британців розчулило, що королева висловилася як звичайний простий житель Великої Британії.

@arksteriff

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original sound – user6139336317900

Ролик став вірусним і зібрав більш як два мільйони переглядів.

Про найцікавіші факти з біографії Єлизавети II – дивіться у відео:

Нагадаємо, що раніше стрімінг-платформа HBO показала королівську сім'ю в трейлері серіалу про принца Джорджа.

Даріна Алєксєєва
Даріна Алєксєєва Редакторка

Автор текстів lifestyle-тематики і сценарист з досвідом роботи понад 5 років. Раніше працювала редактором сайту телеканалу "Україна", сценаристом відомих телевізійних проектів, кількох короткометражних фільмів. На даний момент допомагає читачам бути в курсі всіх головних подій у світі кіно і ТБ, пише про культурні події та розваги.

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