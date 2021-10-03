Єлизавета II вперше заговорила про покійного принца Філіпа після його смерті

Шотландію Єлизавета II відвідала разом зі своїм сином принцом Чарльзом та його дружиною Каміллою, герцогинею Корнуолльською.
Виступаючи перед членами уряду, в своєму зверненні королева згадала покійного чоловіка. Вона сказала:
Я вже говорила про свою глибоку і незмінною прихильність до цієї чудової країні, а також про багато щасливих спогадів із принцом Філіпом про перебування тут.
Для виходу Її Величність одягла зелене вовняне пальто, сукню і капелюх в тон пальто. Єлизавета також прикрасила образ діамантовою брошкою королеви Марії.
Камілла була одягнена в зелену сукню-пальто разом із зеленим беретом, а принц Чарльз з'явився в сірому костюмі і килті.
Нещодавно британський телеканал BBC One випустив документальний фільм про принца Філіпа, зі спогадами королівської сім'ї про нього. Четверо дітей і онуки покійного чоловіка королеви Єлизавети II розповіли, яким він був для них.
Принц Вільям, згадав про пустощі, які принц Філіп любив робити за столом в замку Балморал, а принц Гаррі захоплювався тим, наскільки міцним був шлюб принца Філіпа і королеви Єлизавети II.
Смерть принца Філіпа
Принц Філіп помер за два місяці до свого 100-го дня народження. Офіційною причиною смерті була названа старість – у Великій Британії цей термін в свідоцтві про смерть вказують у тих випадках, коли покійному було більше 80 років.
Напередодні смерті принц Філіп перехворів через інфекцію, а також переніс операцію на серці.
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