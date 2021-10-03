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Єлизавета II вперше заговорила про покійного принца Філіпа після його смерті

Інна Петрова Інна Петрова Редакторка розділу "Зірки"
3 жовтня, 08:40
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Королева згадала про любов герцога Единбурзького до Шотландії, в своєму зверненні на церемонії відкриття шостої сесії шотландського парламенту в цю суботу
Королева Єлизавета II вперше заговорила про принца Філіпа після його смерті
Королева Єлизавета II вперше заговорила про принца Філіпа після його смерті / Фото: instagram.com/theroyalfamily

Шотландію Єлизавета II відвідала разом зі своїм сином принцом Чарльзом та його дружиною Каміллою, герцогинею Корнуолльською.

Виступаючи перед членами уряду, в своєму зверненні королева згадала покійного чоловіка. Вона сказала:

Я вже говорила про свою глибоку і незмінною прихильність до цієї чудової країні, а також про багато щасливих спогадів із принцом Філіпом про перебування тут.

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Для виходу Її Величність одягла зелене вовняне пальто, сукню і капелюх в тон пальто. Єлизавета також прикрасила образ діамантовою брошкою королеви Марії.

Єлизавета II в парламенті Шотландії / Фото: instagram.com/theroyalfamily

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Камілла була одягнена в зелену сукню-пальто разом із зеленим беретом, а принц Чарльз з'явився в сірому костюмі і килті.

Камілла, герцогиня Корнуолльська і принц Чарльз / Фото: instagram.com/theroyalfamily

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Нещодавно британський телеканал BBC One випустив документальний фільм про принца Філіпа, зі спогадами королівської сім'ї про нього. Четверо дітей і онуки покійного чоловіка королеви Єлизавети II розповіли, яким він був для них.

Принц Вільям, згадав про пустощі, які принц Філіп любив робити за столом в замку Балморал, а принц Гаррі захоплювався тим, наскільки міцним був шлюб принца Філіпа і королеви Єлизавети II.

Смерть принца Філіпа

Принц Філіп помер за два місяці до свого 100-го дня народження. Офіційною причиною смерті була названа старість – у Великій Британії цей термін в свідоцтві про смерть вказують у тих випадках, коли покійному було більше 80 років.

Принц Филипп
Принц Филипп / Фото: Getty Images

Напередодні смерті принц Філіп перехворів через інфекцію, а також переніс операцію на серці.

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Інна Петрова
Інна Петрова Редакторка розділу "Зірки"

Автор текстів про знаменитостей зі світу шоу-бізнесу, а також матеріалів про модні тенденції в сучасній beauty- і fashion-індустрії. Закінчила факультет журналістики МДУ. Має 5-річний досвід роботи в мас-медіа. Писала про кіно і культуру для "ГідМаріуполь", співпрацювала з виданнями Tochka.net, Bigmir.net.

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