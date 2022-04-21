Єлизавета II – 96: палац показав миле фото королеви з поні

Сьогодні Її Величність відзначає день народження

Букінгемський палац опублікував нове фото Єлизавети II / Фото: Getty Images

З нагоди дня народження королеви Букінгемський палац опублікував у Instagram нове фото Єлизавети ІІ. Її Величність позує з двома своїми поні – Байбек Кеті та Байбек Найтінгейл на території Віндзорського замку. Знімок зроблено за місяць до дня народження.

Єлизавета II з поні / Фото: instagram.com/theroyalfamily

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Знімок буде виставлений на Королівській Віндзорській виставці коней, яку королева відвідує щорічно з моменту заснування у 1943 році.

Королева проведе день народження наодинці в заміській резиденції Сандрінгеме, де раніше часто був її покійний чоловік принц Філіп.

Нагадаємо, цього року Єлизавета ІІ святкує платиновий ювілей правління. В червні заплановано низку заходів на честь свята. На торжество королева запросила Меган Маркл та принц Гаррі.

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Раніше стало відомо, що через проблеми зі здоров'ям королева практично не з'являтиметься на публіці.