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Єлизавета II – 96: палац показав миле фото королеви з поні

Еліна Пелешенко Еліна Пелешенко Редактор Зірки Сьогодні
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21 квітня, 07:57
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Сьогодні Її Величність відзначає день народження
Букінгемський палац опублікував нове фото Єлизавети II
Букінгемський палац опублікував нове фото Єлизавети II / Фото: Getty Images

З нагоди дня народження королеви Букінгемський палац опублікував у Instagram нове фото Єлизавети ІІ. Її Величність позує з двома своїми поні – Байбек Кеті та Байбек Найтінгейл на території Віндзорського замку. Знімок зроблено за місяць до дня народження.

Єлизавета II з поні
Єлизавета II з поні / Фото: instagram.com/theroyalfamily

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Знімок буде виставлений на Королівській Віндзорській виставці коней, яку королева відвідує щорічно з моменту заснування у 1943 році.

Королева проведе день народження наодинці в заміській резиденції Сандрінгеме, де раніше часто був її покійний чоловік принц Філіп.

Нагадаємо, цього року Єлизавета ІІ святкує платиновий ювілей правління. В червні заплановано низку заходів на честь свята. На торжество королева запросила Меган Маркл та принц Гаррі.

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Раніше стало відомо, що через проблеми зі здоров'ям королева практично не з'являтиметься на публіці.

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Еліна Пелешенко Редактор Зірки Сьогодні Більше статей автора
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