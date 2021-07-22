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Єлизаветі II подарували величезну в'язану копію її палацу: на створення пішло два роки (фото)

Анна Пономаренко Анна Пономаренко Редакторка
22 липня, 06:30
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В'язаний Сандрингемський палац створювався вручну протягом двох років. Його зв'язала британка на ім'я Маргарет Сімен. Кожного дня жінка проводила за в'язанням близько 15 годин
Єлизаветі II подарували незвичайний в'язаний презент, який вручну створювався протягом двох років
Єлизаветі II подарували незвичайний в'язаний презент, який вручну створювався протягом двох років / Фото: twitter.com/royalfamily

В'язана копія Сандрінгемского палацу буде стояти в Бальній залі на виставці до жовтня цього року. Хитромудру експозицію шириною в 5,5 метрів і висотою в 1,8 метрів створила 92-річна Маргарет Сімен. Вона в'язала вовняний палац протягом двох років. З початку пандемії Маргарет працювала над подарунком по 15 годин на день.

Я почала створювати палац два роки тому – в перший рік зв'язала головний будинок, а потім другого року, поки ми були на ізоляції, створила будівлі, що залишилися: церква, стайні і музей. Хоча ми були під замком, мені ніколи не було нудно, я цілком була щаслива сидіти вдома і в'язати Сандрінгем, мені дуже сподобалося, – поділилася Маргарет.

Фото палацу з'явилися на офіційній сторінці королівської сім'ї в Twitter. Повідомляється, що королеві дуже сподобався подарунок. У Сандрінгемському палаці Її Величність зазвичай проводить зими і відзначає Різдво.

В'язана копія Сандрінгемского палацу
В'язана копія Сандрінгемского палацу / Фото: twitter.com/royalfamily

Крім самого палацу, Маргарет створила копію церкви Святої Марії Магдалини! Королівська родина традиційно відвідує різдвяну службу в цій церкві, крім цього, там проходять королівські хрестини.

Британка зв'язала копію церкви Святої Марії Магдалини
Британка зв'язала копію церкви Святої Марії Магдалини / Фото: twitter.com/royalfamily

Ось такі незвичайні подарунки отримує Єлизавета II. І якщо в'язана копія її палацу – це несподіваний і гарний презент, то майбутні мемуари принца Гаррі – не дуже приємний сюрприз для Її Величності. Нагадаємо, принца Гаррі хоче випустити книгу, в якій розкриє невідомі факти про королівську сім'ю.

Ми також повідомляли, що стосунки Єлизавети II з онуком можуть змінитися не в кращу сторону через вихід мемуарів Гарр.

Які подарунки дарують один одному знаменитості – дивіться про це відеосюжет:

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Анна Пономаренко
Анна Пономаренко Редакторка

Аня стежить за актуальними подіями в світі шоу-бізнесу, а також проводить ексклюзивні інтерв'ю з зірками. Має 3-річний досвід роботи в ЗМІ. Раніше працювала кореспондентом прес-служби Нового каналу. Закінчила Інститут міжнародних відносин НАУ. За фахом - аналітик консолідованої інформації, перекладач. Веде особистий блог про закулісся журналістики.

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