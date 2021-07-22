Єлизаветі II подарували величезну в'язану копію її палацу: на створення пішло два роки (фото)

В'язана копія Сандрінгемского палацу буде стояти в Бальній залі на виставці до жовтня цього року. Хитромудру експозицію шириною в 5,5 метрів і висотою в 1,8 метрів створила 92-річна Маргарет Сімен. Вона в'язала вовняний палац протягом двох років. З початку пандемії Маргарет працювала над подарунком по 15 годин на день.
Я почала створювати палац два роки тому – в перший рік зв'язала головний будинок, а потім другого року, поки ми були на ізоляції, створила будівлі, що залишилися: церква, стайні і музей. Хоча ми були під замком, мені ніколи не було нудно, я цілком була щаслива сидіти вдома і в'язати Сандрінгем, мені дуже сподобалося, – поділилася Маргарет.
Фото палацу з'явилися на офіційній сторінці королівської сім'ї в Twitter. Повідомляється, що королеві дуже сподобався подарунок. У Сандрінгемському палаці Її Величність зазвичай проводить зими і відзначає Різдво.
Крім самого палацу, Маргарет створила копію церкви Святої Марії Магдалини! Королівська родина традиційно відвідує різдвяну службу в цій церкві, крім цього, там проходять королівські хрестини.
Ось такі незвичайні подарунки отримує Єлизавета II. І якщо в'язана копія її палацу – це несподіваний і гарний презент, то майбутні мемуари принца Гаррі – не дуже приємний сюрприз для Її Величності. Нагадаємо, принца Гаррі хоче випустити книгу, в якій розкриє невідомі факти про королівську сім'ю.
Ми також повідомляли, що стосунки Єлизавети II з онуком можуть змінитися не в кращу сторону через вихід мемуарів Гарр.
Які подарунки дарують один одному знаменитості – дивіться про це відеосюжет: