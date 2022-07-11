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Єлизавету II наздоганяють у королівському рейтингу. І це не принц Вільям

Марія Коробова Марія Коробова Редактор Зірки Сьогодні
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11 липня, 12:47
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Її Величність виникла серйозна конкуренція. Хто майже випередив королеву у популярності – дізнайтесь у матеріалі "Сьогодні"
У Єлизавети II з'явився конкурент у королівському рейтингу
У Єлизавети II з'явився конкурент у королівському рейтингу / Фото: Getty Images

Щокварталу британська компанія YouGov публікує королівський рейтинг, в якому обирає найпопулярнішу особу з монаршої родини.

Природно, перше місце ТОП займає королева Єлизавета II. Навіть незважаючи на те, що Її Величність передала частину своїх обов'язків принцу Чарльзу, британці підтримують свою правительку

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Однак після останнього опитування королева з'явилася серйозна конкуренція. Як повідомляє видання Express , друге місце посіла Кейт Міддлтон.

Герцогиня Кембриджська обігнала навіть свого чоловіка принца Вільяма, який зазвичай йшов у списку одразу після Єлизавети II.

Кейт Міддлтон посіла друге місце у рейтингу
Кейт Міддлтон посіла друге місце у рейтингу / Фото: Getty Images

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Кейт здобула 93-відсотковий рейтинг слави та 68-відсотковий рейтинг популярності — всього на сім відсотків менше, ніж у королеви, чия популярність становила 75 відсотків.

Принцу Вільяму не вистачило лише чотири відсотки, щоб обігнати дружину. Тому герцог Кембриджський посів третє місце у королівському рейтингу.

Принц Вільям замикає трійку лідерів
Принц Вільям замикає трійку лідерів / Фото: Getty Images

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А ось майбутній король принц Чарльз не потрапив навіть до п'ятірки лідерів. У рейтингу його випередили покійний принц Філіп, сестра принцеса Анна та її дочка Зара Тіндалл. Герцог Корнуолльський опинився на сьомому місці і набрав лише 42 відсотки популярності.

Принц Чарльз виявився сьомим у списку популярності
Принц Чарльз виявився сьомим у списку популярності / Фото: Getty Images

Королівський рейтинг – хто на останньому місці?

Несподівано, але наприкінці списку опинилася Меган Маркл. Нижче, ніж у неї, рейтинг тільки у принца Ендрю після секс-скандалу.

  1. Корольова – 75 відсотків популярності
  2. Кейт, герцогиня Кембриджська – 68 відсотків.
  3. Принц Вільям – 66 відсотків
  4. Принц Філіп – 64 відсотки
  5. Принцеса Ганна – 53 відсотки
  6. Зара Тіндалл – 49 відсотків
  7. Принц Чарльз – 42 відсотки
  8. Камілла, герцогиня Корнуольська – 40 відсотків
  9. Софі, графиня Уесекська – 37 відсотків
  10. Принц Едвард – 35 відсотків
  11. Принц Гаррі – 34 відсотки
  12. Принцеса Євгенія – 31 відсоток
  13. Принцеса Беатріс – 28 відсотків
  14. Меган, герцогиня Сассекська – 25 відсотків
  15. Принц Ендрю – 11 відсотків

Хто точно знає, як стати популярним, то це діти герцога та герцогині Кембриджських. Нагадаємо, принц Джордж "підірвав" Мережа смішними фото з Вімблдону.

Марія Коробова
Марія Коробова Редактор Зірки Сьогодні Більше статей автора
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