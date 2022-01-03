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Ще одна смерть: Єлизавета II втратила близьку подругу

Інна Петрова Інна Петрова Редактор Зірки Сьогодні
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3 січня, 11:20
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Фрейліна британської королеви леді Фарнгем померла у віці 90 років. Вона служила Єлизаветі II майже 45 років
Близька подруга та фрейліна британської королеви - леді Фарнхем - померла у віці 90 років
Близька подруга та фрейліна британської королеви - леді Фарнхем - померла у віці 90 років / Фото: Getty Images

Британська королева, чий чоловік принц Філіп помер навесні минулого року, знову в жалобі – померла її близька подруга та фрейліна леді Фарнгем. Їй було 90 років, смерть настала 29 грудня, пише The Telegraph.

Леді Фарнгем служила Її Величності з 1987 року, вона тривалий час підтримувала королеву, супроводжувала її на службі на честь Діамантового ювілею у 2012 році після того, як герцог Единбурзький був госпіталізований та не зміг бути присутнім на заході.

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Раніше померла ще одна з найближчих подруг Єлизавети ІІ – герцогиня Графтонська. Її не стало 3 грудня 2021 року у віці 101 року.

Раніше перед Різдвом 95-річна королева Британії записала традиційне привітання, у своїй промові вона згадала покійного чоловіка, а поруч із нею була світлина принца Філіпа.

Єлизавета II вперше відзначила Різдво без принца Філіпа
Єлизавета II вперше відзначила Різдво без принца Філіпа / Фото: Getty Images

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Раніше ми пояснювали, чому Єлизавету II образило нове фото принца Гаррі та Меган Маркл з дітьми.

Інна Петрова
Інна Петрова Редактор Зірки Сьогодні Більше статей автора
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