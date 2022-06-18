Це кінець? Меган Маркл та принц Гаррі ризикують втратити останні королівські титули

На початку червня Меган Маркл та принц Гаррі вперше за два роки приїхали до Великої Британії після відмови від королівських обов'язків. Разом з дітьми герцоги Сассекські прибули з США, щоб відсвяткувати 70-річчя правління Її Величності. Здавало б, що у королівській сім'ї нарешті налагоджуються стосунки – Меган та Гаррі примирились з членами сім'ї. Але, не так сталось, як гадалось.
Багато експертів стали відзначати, що члени королівської сім'ї холодно зустріли Меган та Гаррі. Через що принц навіть розгнівався на родичів і ще до закінчення урочистостей разом з сім'єю вилетів у Штати.
Королівський експерт Ніл Шон вважає, що своєю поведінкю на ювілеї Єлизавети ІІ герцоги Сассекські показали – вони не мають бажання брати участь у житті королівської родини. А їхній від'їзд у США демонструє те, що вони й зовсім віддають перевагу триматись як подалі від родичів, повідомляє Express.UК.
Зазначимо, що після "зречення" принцу Гаррі та Меган Маркл з горем навпіл вдалось зберегти титул герцогів Сассекських. Втім, скоро і цього у подружжя може не бути.
Ніл Шон припустив, що невдовзі з герцогами проведуть серйозну розмову про те, чому вони хочуть зберегти ці королівські титули.
Вони втекли, не маючи зв'язку із сім'єю з обох боків. Картина загалом складається дурна: два колишні члени королівської сім'ї на іншому кінці світу використовують титули герцога та герцогині Сассекських. Хоча очевидно, що нагадуючи про королівське життя залишаються тим, що ранить їх найбільше, – заявив експерт.
Нагадаємо, що у 2020 році принц Гаррі та Меган Макрл відмовились від королівських обов'язків та перебрались жити у Каліфорнію. Зазначимо, що вони більше не можуть використовувати титул – Ваша королівська Високість, а також користуватись усіма військовими призначеннями і титулами. Окрім того, подружжя більше не отримує фінансування на виконання королівських обов'язків.
Тепер парочка намагається самостійно заробляти та знімати документалку з командою Netflix.
Нагадаємо, після закінчення ювілею Єлизавети ІІ принц Гаррі та Меган Маркл вирішили показати публіці перший портрет підрослої донечки Лілібет.
"Я хочу, щоб вас теж прийшли рятувати, звільняти та "оперувати". Як ви за**али"