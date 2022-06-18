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Це кінець? Меган Маркл та принц Гаррі ризикують втратити останні королівські титули

Анастасія Рогожінська Анастасія Рогожінська Редактор Зірки Сьогодні
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18 червня, 08:40
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Королівський експерт вважає, що родичі Єлизавети ІІ хочуть покарати Меган та Гаррі за прохолодне ставлення до обов'язків
Меган Маркл та принц Гаррі можуть позбутись титула герцогів Сассекських
Меган Маркл та принц Гаррі можуть позбутись титула герцогів Сассекських / Фото: Getty Images

На початку червня Меган Маркл та принц Гаррі вперше за два роки приїхали до Великої Британії після відмови від королівських обов'язків. Разом з дітьми герцоги Сассекські прибули з США, щоб відсвяткувати 70-річчя правління Її Величності. Здавало б, що у королівській сім'ї нарешті налагоджуються стосунки – Меган та Гаррі примирились з членами сім'ї. Але, не так сталось, як гадалось.

Багато експертів стали відзначати, що члени королівської сім'ї холодно зустріли Меган та Гаррі. Через що принц навіть розгнівався на родичів і ще до закінчення урочистостей разом з сім'єю вилетів у Штати.

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Королівський експерт Ніл Шон вважає, що своєю поведінкю на ювілеї Єлизавети ІІ герцоги Сассекські показали – вони не мають бажання брати участь у житті королівської родини. А їхній від'їзд у США демонструє те, що вони й зовсім віддають перевагу триматись як подалі від родичів, повідомляє Express.UК.

Зазначимо, що після "зречення" принцу Гаррі та Меган Маркл з горем навпіл вдалось зберегти титул герцогів Сассекських. Втім, скоро і цього у подружжя може не бути.

Примирення у королівській сім'ї не відбулось
Примирення у королівській сім'ї не відбулось / Фото: Getty Images

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Ніл Шон припустив, що невдовзі з герцогами проведуть серйозну розмову про те, чому вони хочуть зберегти ці королівські титули.

Вони втекли, не маючи зв'язку із сім'єю з обох боків. Картина загалом складається дурна: два колишні члени королівської сім'ї на іншому кінці світу використовують титули герцога та герцогині Сассекських. Хоча очевидно, що нагадуючи про королівське життя залишаються тим, що ранить їх найбільше, – заявив експерт.

Нагадаємо, що у 2020 році принц Гаррі та Меган Макрл відмовились від королівських обов'язків та перебрались жити у Каліфорнію. Зазначимо, що вони більше не можуть використовувати титул – Ваша королівська Високість, а також користуватись усіма військовими призначеннями і титулами. Окрім того, подружжя більше не отримує фінансування на виконання королівських обов'язків.

Тепер парочка намагається самостійно заробляти та знімати документалку з командою Netflix.

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Нагадаємо, після закінчення ювілею Єлизавети ІІ принц Гаррі та Меган Маркл вирішили показати публіці перший портрет підрослої донечки Лілібет.

Анастасія Рогожінська
Анастасія Рогожінська Редактор Зірки Сьогодні Більше статей автора
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Нам потрібні міцні люди із нормальною психікою. Тому зараз важливо їх підтримувати позитивним контентом.

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