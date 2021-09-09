Зірки
Меню
google news Ми в Google News Змінити мову на: RU logo
⛔ Осінній локдаун через штам "Дельта" 🎬 Кіно у Венеції 🏅 10 героїв України - нагорода "Сьогодні" ⚒ Підземний світ людей і технологій

Алішер в Україні

Скандал з Талашком

Брітні майже free

Кіно у Венеції

Кайлі вагітна

Співають всі
СЬОГОДНІ Зірки Монархи

Фігура онуки Єлизавети II викликала суперечки в Мережі: Знову вагітна? (Фото)

Анна Пономаренко Анна Пономаренко Редакторка розділу "Зірки"
9 вересня, 10:20
Копіювати лінк
Лінк скопійовано
Принцеса Євгенія опублікувала знімки, які збентежили її підписників: багато хто подумав, що онука королеви Великої Британії знову вагітна, інші впевнені, що це животик після пологів
Принцеса Євгенія збентежила підписників знімками з кругленьким животом
Принцеса Євгенія збентежила підписників знімками з кругленьким животом / Фото: Getty Images, instagram.com/princesseugenie

У коментарях під новими фото принцеси Євгенії, яка вперше стала мамою в лютому цього року, виникла жвава дискусія: багато підписників принцеси не можуть зрозуміти, коли були зроблені фото. Деякі почали вітати Євгенію з другої вагітність (лише через пів року після перших пологів), а інші впевнені – це животик, який ще остаточно не прийшов в форму після пологів.

Принцеса Євгенія викликала суперечки в Мережі через її фігуру
Принцеса Євгенія викликала суперечки в Мережі через її фігуру / Фото: instagram.com/princesseugenie

Реклама

Ось, що почали писати деякі з підписників Євгенії:

  • Вагітний животик?
  • Знову вагітна?
  • Новий малюк?

Інші стали писати про те, що фото старі і на цих знімках принцеса ще вагітна, інші зазначили, що так і має виглядати жінка після пологів, але завдяки соцмережам всі звикли бачити інше.

Перестаньте говорити, що вона вагітна. Це так безсердечно. Ось що відбувається, коли різні типи жіночого тіла недостатньо представлені в медіа. Завдяки принцесі тепер такої інформації більше. Вона виглядає приголомшливо – здоровою і щасливою, – написала одна з підписниць Євгенії.

Назва
Реклама

Як пише People, фото дійсно були зроблені ще в той час, коли принцеса Євгенія була вагітною. На фото і відео, які з'явилися в Instagram, принцеса розповідає про Royal Collection Trust, на якій представлені картини з Букінгемського палацу.

Реклама

Принцеса Євгенія і її чоловік Джек Бруксбенк вперше стали батьками 9 лютого цього року. Джек і Євгенія одружилися в жовтні 2018 року.

Нагадаємо, оловікові онуки Єлизавети II довелося поміняти роботу після фото з моделями на яхті.

Анна Пономаренко
Анна Пономаренко Редакторка розділу "Зірки"

Аня стежить за актуальними подіями в світі шоу-бізнесу, а також проводить ексклюзивні інтерв'ю з зірками. Має 3-річний досвід роботи в ЗМІ. Раніше працювала кореспондентом прес-служби Нового каналу. Закінчила Інститут міжнародних відносин НАУ. За фахом - аналітик консолідованої інформації, перекладач. Веде особистий блог про закулісся журналістики.

Більше статей автора
Реклама
Найважливіші та найцікавіші новини завжди під рукою
Life Сьогоднi в telegram-каналi Пiдпишись на RSS-канал Life Сьогоднi на Google News

Рекомендації

Все про зірок
Показати більше
Останні новини
Більше новин
Новини Life
Показати більше
Лайфхаки для життя
SHOW MUST GO ON

Венеціанський кінофестиваль

1 — 11 вересня

Met Gala

13 вересня

Emmy Awards

19 cентября
Венеційський кінофестиваль у розпалі
Огляд гучних кінопрем'єр
Цікаво
Пішла епоха
Жан-Поль Бельмондо
09.04.1933 — 06.09.2021
Некролог
Зізнання
Настя Івлєєва вперше розкрила подробиці розлучення з Елджеем
Ну, і чому
Перший кадр з Кіану Рівзом із "Матриці 4"
Прем'єра вже у вересні
7 нових серіалів
Цікаво
Сольник зірки
Макс Барських
11 вересня / 20:00
5 концертів вересня
Зірки
google news Підписатися на Google News RSS стрічка Змінити мову на: RU
Перейти на сайт logo
Ми в соціальних мережах

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти