Де в Лондоні можна "зустріти" королівську сім'ю (репортаж)

Зустріти представника королівської сім'ї – мрія кожного. Я відвідала Лондон і готова розповісти в репортажі, де їх можна побачити та чи реально це. Чи виправдалися мої очікування – читайте в матеріалі Life Сьогодні

Де в Лондоні можна побачити королівську сім'ю (репортаж)

Спойлер: не обійшлося без метро та Букінгемського палацу. І, звісно, прохань, щоб я припинила робити фото.

Дізнайтеся також в скільки мені обійшлася поїздка в столицю Великої Британії.

Перше – це місцева преса!

Британські ЗМІ не пропускають жодної новини з Букінгемського палацу, щоб першими опублікувати резонансну інформацію про королівську сім'ю. Тож побачити хоча б одного представника у "свіжому" випуску газет чи журналів – звичне діло. Серед друкованої преси – журнали Bella, Heat, Hello, щоденна британська газета ​​The Daily Telegraph та інші.

Преса в Лондоні, яка пише про королівську сім'ю / Фото: Григорак Ліліана / Life Сьогодні

Преса в Лондоні, яка пише про королівську сім'ю / Фото: Григорак Ліліана / Life Сьогодні

Преса в Лондоні, яка пише про королівську сім'ю / Фото: Григорак Ліліана / Life Сьогодні

І, звісно, на шпальтах їм завжди раді. Але на період сутичок у Кабулі на перших сторінках частіше розміщували не когось із королівської родини, а простих людей.

Преса в Лондоні / Фото: Григорак Ліліана / Life Сьогодні

Британці – ще з тих шанувальників друкованої преси: люблять почитати газету за чашкою кави чи журнал під час їзди в метро. Тож вони слідкують за життям королівської сім’ї з будь-якої частини Лондона. І це помітно! Мабуть, це єдиний випадок, коли я могла побачити герцогиню Кембриджську Кейт Міддлтон на одній зі станцій метрополітену.

Британці – шанувальники друкованої преси / Фото: Григорак Ліліана / Life Сьогодні

А ще шукайте в маркетах із сувенірами!

Їх десятки в центрі Лондона. Там можна придбати не лише сувеніри з Big Ben і London Bridge, а й королівською сім’єю. Куди ж без неї?

Але не магнітами єдиними. Гуляючи по місту, я помітила чимало листівок у маркетах із представниками королівської крові. Як щодо однієї з принцесою Діаною? Коштує вона 60 пенні, а за 2.50 фунти можна п'ять штук придбати.

Листівки в сувенірній крамниці в центрі Лондона / Фото: Григорак Ліліана / Life Сьогодні

Обійшла декілька сувенірних магазинів. Що я хочу сказати після побаченого? Історія сімейства пишеться, а листівки робляться! Придбавши декілька, ви зможете скласти з них "пазл", який опише один із періодів їхнього життя. Ціна: 50 пенні за одну штуку або ж два фунти за п'ять штук.

Листівки в сувенірній крамниці в центрі Лондона / Фото: Григорак Ліліана / Life Сьогодні

Але головний королівський маркет розміщений біля Букінгемського палацу!

Він є наступним місцем, яке відвідують туристи після Букінгемського палацу, про який ми розповіли нещодавно в репортажі. Бо всіх зацікавлює табличка навпроти воріт зі згадкою про королівський маркет.

Табличка на території Букінгемського палацу / Фото: Григорак Ліліана / Life Сьогодні

Він розташований неподалік у приміщення галереї The Queen Gallery. Словом, бажання побачити, що ж там таке, не зникало. І я відвідала його!

The Queen Galleryнеподалік Букінгемського палацу / Фото: Григорак Ліліана / Life Сьогодні

І потрапила в шоу-рум, який своїм дизайном нагадує Букінгемський палац. А всю продукцію виготовили, надихнувшись членами королівської родини. Звісно, тут теж побачите частинку сімейства, але в сувенірних інтерпретаціях.

Шоу-рум з сувенірами неподалік Букінгемського палацу / Фото: Григорак Ліліана / Life Сьогодні

В шоу-румі пропонують ексклюзивні подарунки. Там є все: від магнітів, джину і до прикрас. А Її Величність зображена не лише на ексклюзивних сувенірах. Самі погляньте!

Фото Єлизавети ІІ в сувенірній крамниці неподалік Букінгемського палацу / Фото: Григорак Ліліана / Life Сьогодні

Словом, у туристів та жителів Лондона є можливість "зустрітися" з Її Величністю лише в такому форматі.

Фото Єлизавети ІІ в сувенірній крамниці неподалік Букінгемського палацу / Фото: Григорак Ліліана / Life Сьогодні

Якщо прийдете в шоу-рум, то зможете придбати не лише типові сувеніри, а й аналогічну річ, яку має один із членів родини. Наприклад, рожевий сервіз із квітами зробили спеціально до 95-річчя Королеви. І в шоу-румі аналогічний продають.

Королівський сервіз до 95-річчя Єлизавети ІІ / Фото: Григорак Ліліана / Life Сьогодні

Щодо цін, то чашка з тарілкою коштують 65 фунтів. Чайник із колекції коштує 250 фунтів, але він лімітований. Таких створили лише 250 екземплярів, тож при покупці ви отримуєте сертифікат із номером. Хочете ще й лімітовану чашку з тарілкою? Оплатіть 195 фунтів. До слова, її я побачила на сайті, але не в магазині.

Ймовірно, Єлизавета ІІ таки юзала аналогічну на власне свято під час сніданку. Бо як тут не пити з неї, якщо малюнок реалізували, надихнувшись рожевими трояндами, які цвітуть у Віндзорському замку?!

І тут я королівську сім’ю побачила на десятки листівках. Продають їх за схожими цінами, як в інших сувенірних маркетах Лондона: одна маленька листівка – 75 пенні, одна велика – один фунт, а п'ять штук – два фунти.

Листівки з королівськими персонами / Фото: Григорак Ліліана / Life Сьогодні

Перед вами – листівка з принцом Гаррі та Меган Маркл. Це легендарне фото з їхнього власного весілля.

Листівка з Меган Маркл та принцом Гаррі / Фото: Григорак Ліліана / Life Сьогодні

А також сімейна листівка з Кейт Міддлтон, герцогом Кембриджським Вільямом та їхніми дітьми.

Листівка з Кейт Міддлтон, Вільямом Кембриджським та дітьми / Фото: Григорак Ліліана / Life Сьогодні

Заплативши від 75 пенні, ви можете забрати сімейну королівську листівку з собою в будь-яку країну. До слова, в шоу-румі пропонують доставку: по світу від 30 фунтів, в США та Канаду від 20 фунтів, а в Європу від 15 фунтів. Кошти від придбаних товарів ідуть на апгрейд королівської галереї.

Словом, в сувенірному провела понад 20 хвилин. Під кінець вийшла зі словами "Вибачте", бо мені наголосили, що фотографувати заборонено.

Але шоу-руми та преса – не єдині варіанти, де можна побачити королівських персон. Ще стріт-арт!

Бо в Лондоні вуличні художники обожнюють стріт-арт. І, звісно, малювати членів королівської сім’ї. Щоправда, інколи їхнє мистецтво специфічне та декому незрозуміле. Бо королівських персон зображають в образах, які їм не властиві. Один із таких митців – Pegasus. Тож стриману та педантичну Королеву колись ви могли зустріти напіводягненою в одному з районів. Як вам?

Стріт-арт Єлизавети ІІ в Лондоні

Але "королівські" графіті в Лондоні знайти складніше, ніж бюджетний ланч у центрі міста. Чому? Бо їх замальовують. Тож будьте готові, що знайти стріт-арт за конкретною адресою може не вдатися. Це сталося і в мене, тож Її Величність я не побачила. Але вуличні художники створюють нові шедеври періодично, тож під час прогулянки ви можете спонтанно їх побачити.

А на білбордах їх реально побачити?

Ні! І відсутність масової реклами королівської сім’ї на білбордах мене втішила. Очікувала її побачити не лише на центральних вулицях мегаполісу, а й в метро. Тож містяни самі піарять їх, а не навпаки. Чого лише варті сувенірні крамниці, де 90% продукції присвячено титулованим особам. Тішить, що "пряма" реклама відсутня у форматі білбордів, тож турист насолоджується архітектурою Лондона та не відволікається. А щоб побачити королівську сім’ю, сам приходить в крамницю, купує друковану газету чи читає новини. Бо це єдиний варіант "зустрічі".

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