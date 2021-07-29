HBO показав королівську родину у трейлері серіалу про принца Джорджа (відео)

У ролику можна побачити не тільки батьків Джорджа, його дідуся і королеву Британії, але й принца Філіпа, який помер у квітні цього року

HBO Max показав трейлер сатиричного мультсеріалу про правнука Єлизавети II / Фото: YouTube, instagram.com/theroyalfamily

Мультсеріал під назвою "Принц" (The Prince) розповість про життя правнука королеви Єлизавети II принца Джорджа. У шоу покажуть всю британську королівську родину, зокрема принца Гаррі і Меган Маркл, які переїхали до США.

Прем'єра серіалу очікується 29 липня на каналі HBO Max. Шоу буде складатися з 12 епізодів.

Головних героїв озвучували актори Орландо Блум (принц Гаррі), Ден Стівенс (принц Чарльз і принц Філіп) і Софі Тернер (принцеса Шарлотта).

Цікаво, що на створення мультиплікаційного шоу про одного з дітей принца Вільяма і Кейт Міддлтон НВО надихнув письменник і продюсер Гарі Джанетті.

Його Instagram-профіль славиться мемами про членів королівської родини.

Старший син Кейт Міддлтон і принца Вільяма нещодавно відзначив 8-й день народження. Британці люблять принца Джорджа, особливо за його харизму, яку часто вдається зафіксувати на фото.

Що ще знімали про королівську родину

З 2016 року на Netflix виходить драматичний серіал про монаршу британську родину "Корона". Минулого року глядачі побачили четвертий сезон, в якому з'явилися відразу два нових персонажі – Маргарет Тетчер (Джилліан Андерсон) і принцеса Діана (Емма Коррін).

Емма Коррін в серіалі "Корона" / Фото: Netflix

Цьогоріч також очікується прем'єра фільму "Спенсер", присвяченого матері принців Вільяма і Гаррі. Діану у стрічці зіграє Крістен Стюарт ("Сутінки"). На фото для промо "Спенсер" акторка дуже схожа на Леді Ді.

Крістен Стюарт в образі принцеси Діани для фільму "Спенсер" / Фото: twitter.com/neonrated

Раніше повідомлялося, що принц Вільям і Кейт Міддлтон збираються порушити королівську традицію заради свого сина.