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Ім'я сина принца Гаррі і Меган Маркл стало одним з найпопулярніших в Британії

Еліна Пелешенко Еліна Пелешенко Редакторка розділу "Зірки"
19 жовтня, 16:02
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Управління національної статистики назвало найпопулярніші імена в Англії і Вельсі в 2020 році
Меган Маркл з принцом Гаррі та їхнім сином Арчі
Меган Маркл з принцом Гаррі та їхнім сином Арчі / Фото: Getty Images

Ім'я первістка Меган Маркл і принца Гаррі вперше потрапило в список найпопулярніших імен Британії . Арчі піднялося в списку дитячих імен з 19-го на дев'яте. Про це пише People.

Зазначається, що зараз молоді батьки називають дітей більш сучасними і скороченими іменами.

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Арчі вперше увійшов в десятку кращих імен для хлопчиків, завдяки більш молодим матерям, і зв'язку з королівською родиною, – сказано на сайті.

Принц Гаррі з Меган Маркл та сином Арчі
Принц Гаррі з Меган Маркл та сином Арчі / Фото: Getty Images

Не втрачають своєї популярності в Британії імена Джордж і Гаррі.

Нагадаємо, раніше дочка Кейт Міддлтон і принца Вільяма визнали найбагатшим дитиною в світі . Статок дочки принцеси Шарлотти оцінили в п'ять мільярдів доларів . У рейтингу найбагатших дітей потрапили і сини герцогів Кембриджських. Статок принца Джорджа становить три мільярди доларів, а маленького принца Луї – один мільярд.

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Еліна Пелешенко
Еліна Пелешенко Редакторка розділу "Зірки"

Закінчила Київський національний лінгвістичний університет за спеціальністю "перекладач іспанської мови", але завжди була цікава сфера медіа. В журналістиці 3 роки. Раніше писала для видань Clutch і Ivona.bigmir.net.

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