Ім'я сина принца Гаррі і Меган Маркл стало одним з найпопулярніших в Британії

Ім'я первістка Меган Маркл і принца Гаррі вперше потрапило в список найпопулярніших імен Британії . Арчі піднялося в списку дитячих імен з 19-го на дев'яте. Про це пише People.
Зазначається, що зараз молоді батьки називають дітей більш сучасними і скороченими іменами.
Арчі вперше увійшов в десятку кращих імен для хлопчиків, завдяки більш молодим матерям, і зв'язку з королівською родиною, – сказано на сайті.
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Не втрачають своєї популярності в Британії імена Джордж і Гаррі.
Нагадаємо, раніше дочка Кейт Міддлтон і принца Вільяма визнали найбагатшим дитиною в світі . Статок дочки принцеси Шарлотти оцінили в п'ять мільярдів доларів . У рейтингу найбагатших дітей потрапили і сини герцогів Кембриджських. Статок принца Джорджа становить три мільярди доларів, а маленького принца Луї – один мільярд.
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