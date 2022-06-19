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Як це мило! Принц Вільям поділився зворушливим кадром з дітьми у День батька (фото)

Анастасія Рогожінська Анастасія Рогожінська Редактор Зірки Сьогодні
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19 червня, 10:43
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Сьогодні, 19 червня, у світі святкують прекрасне свято – День батька. Герцог Кембриджський вже встиг привітати своїх шанувальників та поділитись сімейною світлиною
Принц Вільям показав архівне фото з трьома спадкоємцями
Принц Вільям показав архівне фото з трьома спадкоємцями / Фото: Getty Images

Принц Вільям та його дружина Кейт Міддлтон – багатодітні батьки. Королівське подружжя виховує трьох дітей – восьмирічного Джорджа, семирічну Шарлоту та чотирірічного Луї, який вже встиг стати улюбленцем публіки:)

З нагоди Дня батька в Insta-акаунті герцогів Кембриджських опублікували пост-привітання. Також онук Єлизавети ІІ показав миле фото з спадкоємцями.

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На світлині Вільям обіймає Джорджа та Шарлотту, а бешкетник Луї мило сидить на плечах свого батька. Сімейство виглядає безмежно щасливим!

Принц Вільям з Джорджем, Шарлотою та Луї
Принц Вільям з Джорджем, Шарлотою та Луї

Сьогодні ми вітаємо батьків та дідусів усього світу з Днем батька!, — підписали кард.

Фанати в захваті від такого веселого та теплого знімку Кембриджських:

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  • Яка гарна родина! Дякуємо, що поділилися з усіма нами (фото, – Ред.)!
  • Чиста радість на цих обличчях!
  • Прекрасна сім'я і чарівний майбутній король!
  • Я не очікувала! Так мило.
Скріншот Instagram

До речі, якщо ви думаєте, що це свіже фото – то ви помиляєтесь. Кадр був зроблений під час відпочинку сімейства в Йорданії 2021 року. Цікаво, що саме з цієї фотосесії Вільям та Кейт взяли світлину, яку представили на своїй різдвяній листівці.

Зазначимо, принц Вільям 21 червня відзначатиме ювілей – 40 років. Торік він святкував своє 39-річчя якраз у День батька.

Раніше ми повідомляли, що на дітей Кейт Міддлтон та принца Вільяма написали скаргу в школі.

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Анастасія Рогожінська
Анастасія Рогожінська Редактор Зірки Сьогодні Більше статей автора
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Нам потрібні міцні люди із нормальною психікою. Тому зараз важливо їх підтримувати позитивним контентом.

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