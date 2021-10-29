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Як Кейт Міддлтон та її діти підтримують Єлизавету II на тлі чуток про проблеми зі здоров'ям

Еліна Пелешенко Еліна Пелешенко Редакторка розділу "Зірки"
29 жовтня, 14:56
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95-річна Єлизавета II відпочиває від публічних заходів за порадою медиків. Букінгемський палац стверджує, що немає приводу для занепокоєння і що королева продовжує виконувати свої обов'язки
Кейт Міддлтон приділяє особливу увагу Єлизаветі II
Кейт Міддлтон приділяє особливу увагу Єлизаветі II / Фото: Getty Images

Проте кілька офіційних візитів королева скасувала . Члени королівської родини переживають за Єлизавету ІІ. За даними інсайдерів, особливу увагу королеві стала приділяти Кейт Міддлтон.

Герцогиня Кембриджська надіслала їй величезний букет від своєї сім'ї з принцом Вільямом. А троє дітей пари намалювали листівки для своєї прабабусі з побажаннями про якнайшвидше одужання. Про це пише Express .

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Дружина принца Вільяма стала частіше телефонувати Єлизаветі II.

Вони розмовляють більше, ніж будь-коли після побоювань, пов'язаних зі здоров'ям, – розповів інсайдер.

Єлизавета II та Кейт Міддлтон
Єлизавета II та Кейт Міддлтон / Фото: Getty Images

Кейт Міддлтон та принц Вільям намагаються допомагати королеві.

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Якщо є якийсь спосіб підтримати Її Величність у її зобов'язаннях, Кейт із чоловіком це зроблять. Вони обоє прагнуть надати будь-яку підтримку, яку можуть, – поділився інсайдер.

Нагадаємо, минулого тижня Єлизавета ІІ провела ніч у лікарні. У Букінгемському палаці не говорили, що спричинило госпіталізацію.

Раніше шанувальники королівської родини мали деякі побоювання стосовно здоров'я Єлизавети II. Її Величність вперше з'явилася на публіці з палицею на заході у Вестмінстерському абатстві.

Єлизавета II прибула до Вестмінстерського абатства з палицею
Єлизавета II прибула до Вестмінстерського абатства з палицею / Фото: Getty Images

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Потім британська королева вперше за 15 років відмінили кілька офіційних візитів.

Також у неділю монарх уперше за багато років пропустила недільну службу у каплиці біля Віндзорського замку.

Королева Єлизавета II найдовше править і є найстаршим монархом Великої Британії. Наступного року вона святкуватиме 70 років на престолі.

Про найцікавіші факти з біографії Єлизавети II дізнайтесь у цьому відео:

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Еліна Пелешенко
Еліна Пелешенко Редакторка розділу "Зірки"

Закінчила Київський національний лінгвістичний університет за спеціальністю "перекладач іспанської мови", але завжди була цікава сфера медіа. В журналістиці 3 роки. Раніше писала для видань Clutch і Ivona.bigmir.net.

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