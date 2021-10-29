Як Кейт Міддлтон та її діти підтримують Єлизавету II на тлі чуток про проблеми зі здоров'ям

Проте кілька офіційних візитів королева скасувала . Члени королівської родини переживають за Єлизавету ІІ. За даними інсайдерів, особливу увагу королеві стала приділяти Кейт Міддлтон.
Герцогиня Кембриджська надіслала їй величезний букет від своєї сім'ї з принцом Вільямом. А троє дітей пари намалювали листівки для своєї прабабусі з побажаннями про якнайшвидше одужання. Про це пише Express .
Дружина принца Вільяма стала частіше телефонувати Єлизаветі II.
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Вони розмовляють більше, ніж будь-коли після побоювань, пов'язаних зі здоров'ям, – розповів інсайдер.
Кейт Міддлтон та принц Вільям намагаються допомагати королеві.
Якщо є якийсь спосіб підтримати Її Величність у її зобов'язаннях, Кейт із чоловіком це зроблять. Вони обоє прагнуть надати будь-яку підтримку, яку можуть, – поділився інсайдер.
Нагадаємо, минулого тижня Єлизавета ІІ провела ніч у лікарні. У Букінгемському палаці не говорили, що спричинило госпіталізацію.
Раніше шанувальники королівської родини мали деякі побоювання стосовно здоров'я Єлизавети II. Її Величність вперше з'явилася на публіці з палицею на заході у Вестмінстерському абатстві.
Потім британська королева вперше за 15 років відмінили кілька офіційних візитів.
Також у неділю монарх уперше за багато років пропустила недільну службу у каплиці біля Віндзорського замку.
Королева Єлизавета II найдовше править і є найстаршим монархом Великої Британії. Наступного року вона святкуватиме 70 років на престолі.
Про найцікавіші факти з біографії Єлизавети II дізнайтесь у цьому відео:
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- Єлизавета II відмовилася приймати премію "Старенька року"
- Єлизавета II має секретний тунель під палацом , що веде до одного з найкращих барів Лондона.