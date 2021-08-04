Як королівська сім'я привітала Меган Маркл з 40-річчям – не обійшлося і без "перчинки"

Які б турбулентності не відбувалися між Меган Маркл і сім'єю її чоловіка – королівське сімейство не пропустило її день народження

Королівська родина привітала Меган Маркл з 40-річчям / Фото: Getty Images

У день 40-річчя Меган Маркл, яка для святкування ювілею найняла організатора вечірок Кім Кардаш'ян, її привітали принц Чарльз, принц Вільям, Кейт Міддлтон і, звичайно ж, сама королева Єлизавета II. Щоправда, в акаунті королівської сім'ї окремого поста, присвяченого дружині принца Гаррі не з'явилося. Замість цього привітання опублікували лише в Сторіс, що додає "перчинки" до всім відомого розбрату в королівській родині. Крім того, Меган Маркл народилася в один день з мамою самої Єлизавети II – сьогодні 121 рік з дня її народження.

Принц Вільям і Кейт Міддлтон

Герцоги Кембридзькі опублікували в Twitter фото Меган Маркл, зроблене під час королівського турне по Барбадоссу. Вітання від Кейт і Вільяма було досить коротким.

Вітаємо герцогиню Сассекську з 40-річчям! – написали вони.

Меган Маркл на острові Барбадос / Фото: twitter.com/kensingtonroyal

Вітання від Єлизавети II

Навіть у свій ювілей Меган Маркл не потрапила в публікацію в офіційному Instagram-акаунті королівської сім'ї. Втім, в Instastories королева поділилася трьома архівними фотографіями.

На одній – принц Гаррі та Меган Маркл зняті з малюком Арчі, на інший – подружжя на офіційному прийомі, а на третій – Меган Маркл і Єлизавета II позують разом на церемонії відкриття мосту у 2018 році.

Бажаємо герцогині Сассекській щасливого дня народження! – йдеться у привітанні, доповненому еподжі повітряної кулі.

Оскільки день народження Меган Маркл збігається з днем народження мами Єлизавети II, королева може переживати це свято по-особливому.

Королева Великобританії привітала Меган Маркл з днем народження в Сторіс / Фото: instagram.com/theroyalfamily

Принц Чарльз і Камілла

Старший син королеви теж запостив привітання для Меган Маркл в Instastories.

Вітаємо герцогиню Сассекську з 40-річчям, – написав принц Чарльз.

Син королеви привітав Меган Маркл з 40-річчям / Фото: instagram.com/clarencehouse

Для порівняння можна згадати, як принц Чарльз і королева Єлизавета II присвятили Кейт Міддлтон в її день народження в січні окремий пост в соцмережі.

Скріншот Instagram

Як Меган Маркл народила другу дитину – дивіться в ролику:

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