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Як син Кейт Міддлтон та принца Вільяма став зіркою Платинового ювілею Єлизавети ІІ (відео, фото)

Анастасія Рогожінська Анастасія Рогожінська Редактор Зірки Сьогодні
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7 червня, 09:49
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Після появи на святі британської королеви чотирирічний принц Луї став улюбленцем користувачів Мережі. Вся увага прикута до нього!
Принц Луї став зіркою Мережі
Принц Луї став зіркою Мережі

Наймолошого спадкоємця герцогів Кембриджських – принца Луї прозвали "викрадачем шоу" на 70-річчі правління своєї прабабці Єлизавети ІІ. Але це і недивно, адже його харизма підкорила багатьох глядачів - він постійно перебував у центрі уваги публіки та ЗМІ.

Син Кейт Міддлтон та принца Вільма не соромився бути самим собою та проявляти живі емоції. Непосидючий хлопчик кривлявся на камеру, показував язика мамі та закривав їй рота, емоційно махав руками і просто бешкетував. Він показав усім свою бунтарську дитячу натуру:) Журналісти видання People навіть присвятили йому відеоролик.

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Королева Єлизавета, безсумнівно, була зіркою Платинового ювілею, але принц Луї також мав свою частку *моментів*, – підписали відео.

Також у Мережі вже можна побачити безліч мемів чи просто кумедних фото з принцом Луї. Очевидно, він став улюбленцем мільйонів і все через свої пустощі.

Про хлопчика вже створюють меми
Про хлопчика вже створюють меми

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Невгамовний принц Луї веселить свою маму
Невгамовний принц Луї веселить свою маму

Луї разом з сім'єю на королівському балконі
Луї разом з сім'єю на королівському балконі

Зазначимо, до знайомства з принцом Луї на святі на честь Її Величності багато хто думав, що королівські діти чимось відрізняються від іншх. Але правнук Єлизавети ІІ розвінчав цей міф.

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До речі, бешкетник Луї багатьом став нагадувати його дядька принца Гаррі в дитинстві. Син леді Ді також був бунтівником. Можливо, хлопчик успадкував характер герцога Сассекского:)

Принца Луї порівнюють з принцом Гаррі в дитинстві
Принца Луї порівнюють з принцом Гаррі в дитинстві

У Мережі так висловлюють своє захоплення принцом Луї:

  • Це сам принц Гаррі.
  • 4-річна дитина поводиться як 4-річна! Люблю це бачити! Королівські особи вони такі ж, як ми! Лол.
  • Приємно бачити, що він просто звичайна дитина.
  • Я щаслива бачити принцесу Кейт, яка зберігає спокій та піклується про своїх дітей, незалежно від титулів.
Скріншот Instagram

Нагадаємо, що під час святкування ювілею королеви зачарували публіку також інші діти Кейт Міддлтон та принца Вільяма – принцеса Шарлота та принц Джордж не стримували емоцій і поводилися, як і всі звичайні діти.

До речі, після урочистих заходів принц Гаррі та Меган Маркл показали рідкісне фото донечки Лілібет, яка святкувала свій перший день народження у колі королівської родини.

Анастасія Рогожінська
Анастасія Рогожінська Редактор Зірки Сьогодні Більше статей автора
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Цитата дня

Нам потрібні міцні люди із нормальною психікою. Тому зараз важливо їх підтримувати позитивним контентом.

Цитата на segodnya.ua
Анна Трінчер Співачка, блогерка
Чесне інтерв'ю Трінчер
Маленький принц
Як вам новий портрет принца Луї?
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