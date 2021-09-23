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Як внучка Єлизавети II назве дочку: є кілька варіантів

Анна Пономаренко Анна Пономаренко Керівник проєкту "Зірки"
23 вересня, 06:30
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Принцеса Беатріс вперше стала мамою 18 вересня. Онука королеви Великої Британії зі своїм чоловіком Едоардо Мапелло-Моцці поки що не повідомила громадськості ім'я їхньої дитини
Як принцеса Беатріс назве свою дочку - всі варіанти
Як принцеса Беатріс назве свою дочку - всі варіанти / Фото: Getty Images

У Великій Британії роблять ставки не тільки на спорт, але і на те, як члени королівської сім'ї назвуть своїх новонароджених дітей. У букмекерів додалося роботи, адже нещодавно принцеса Беатріс стала мамою, але ім'я дочки так і не назвала.

Британці почали робити ставки, і тепер, як пише видання Town & Country, з'явилося кілька можливих варіантів того, яке ім'я дістанеться дитині.

Данина королеві

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У фаворитах зараз ім'я Елізабет – є досить висока ймовірність того, що Беатріс назве дочку на честь своєї бабусі – королеви Єлизавети II. До слова, ходили чутки, що принцеса була дуже засмучена, коли Меган Маркл і принц Гаррі назвали свою дочку Лілібет. Кажуть, саме таке ім'я хотіла подарувати своїй дочці Беатріс.

Для довідки: Лілібет – це ніжне домашнє прізвисько Єлизавети II, так її часто називали батьки та інші близькі люди.

Єлизавета ІІ, принцеса Беатріс і Едоардо мапелло Моцці
Єлизавета ІІ, принцеса Беатріс і Едоардо мапелло Моцці / Фото: Getty Images, instagram.com/theroyalfamily

Італійське коріння

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Чоловік Беатріс, Едоардо, має італійське коріння, тому є ймовірність того, що параназве дочку італійським (або популярним в Італії) ім'ям. Зараз в фаворитах кілька варіантів:

  • Флоренція
  • Клементина
  • Джованна
  • Арабелла
  • Франческа
  • Матильда

На згадку про прадіда

Є ще одна версія – Філіпа. Цьогоріч пішов з життя чоловік Єлизавети, принц Філіп. Вона також був і дідусем Беатріс. Не виключено, що маленьку дочку принцеси назвуть Філіпою.

Однак імовірність цього нижча за всі попередні варіантіи, адже Філіпа – це повний варіант імені сестри Кейт Міддлтон, Піппи Міддлтон. Навряд чи в родині буде відразу дві Піппи!

Коли стане відомо ім'я дочки Беатріс

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Поки невідомо, коли саме Беатрис розкаже, як назвала дочку. Наприклад, її молодша сестра, принцеса Євгенія, повідомила ім'я свого сина через 11 днів після його народження. Можливо, Беатріс вчинить так само і вже зовсім скоро ми дізнаємося, як назвали дитину.

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Анна Пономаренко
Анна Пономаренко Керівник проєкту "Зірки"

Аня стежить за актуальними подіями в світі шоу-бізнесу, а також проводить ексклюзивні інтерв'ю з зірками. Має 3-річний досвід роботи в ЗМІ. Раніше працювала кореспондентом прес-служби Нового каналу. Закінчила Інститут міжнародних відносин НАУ. За фахом - аналітик консолідованої інформації, перекладач. Веде особистий блог про закулісся журналістики.

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