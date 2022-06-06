Яке сонечко! Принцеса Євгенія вперше засвітила обличчя сина на ювілеї Єлизавети ІІ (фото)

Маленький правнук британської королеви вперше офіційно з’явився на публіці. Він був разом із батьками принцесою Євгенією та Джеком Бруксбенком на урочистому заході в Лондоні

Принцеса Євгенія разом з чоловіком та сином з'явилась на ювілеї королеви / Фото: Колаж: Сьогодні

Чотири дні у Великій Британії святкували 70-річчя правління Єлизавети ІІ. Із нагоди свята до Її Величності приїхали ледь не всі члени королівської сім'ї. Навіть принц Гаррі та Меган Маркл разом з дітьми приїхали особисто привітати королеву.

Також на святкуванні була і внучка британської монархині принцеса Євгенія разом з чоловіком Джеком Бруксбенком. З собою на фінальний захід вони взяли свого єдиного спадкоємця Августа, якому в лютому виповнився один рік.

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Папараці сфотографували малюка, коли він сидів на руках у мами у королівській ложі на Платиновому ювілейному параді, що проходив у неділю.

Принцеса Євгенія з чоловіком Джеком та сином Августом / Фото: Getty Images

Август був одягнений у блакитний светр, на якому був принт британського прапора. Спадкоємець королівського престолу щасливо підстрибував на колінах своєї мами, коли різноманітна процесія музикантів, танцюристів, акробатів та карнавальних плавців проходила повз королівську ложу біля Букінгемського палацу.

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Сім'я на Платиновому ювілеї Єлизавети ІІ / Фото: Getty Images

Євгенія, Август та Джек у королівській ложі / Фото: Getty Images

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Схоже, хлопчик успадкував руде волосся бабусі Сари Фергюсон.

Принц Ендрю та Сара Фергюсон – батьки принцеси Євгенії / Фото: Getty Images

Принцеса Євгенія вже раніше ділилася фото свого сина в Instagram, але вона не показувала його обличчя.

До речі, у четвер Август насолоджувався своїм першим Trooping the Colour, спостерігаючи за пролетом Королівських ВПС, сидячи на руках у Джека.

Євгенія та Джек стали вперше батьками у 2021 році. Август є дев’ятим правнуком для королеви та принца Філіпа та першим онуком для батьків Євгенії – принца Ендрю та Сари Фергюсон.

Коротко про внучку Єлизавети ІІ

У жовтні 2018 року принцеса Йоркська Євгенія вийшла заміж за свого коханого, підприємця Джека Бруксбенка. Євгенія – онучка королеви, дочка принца Ендрю та Сари, герцогині Йоркської. Вона дванадцята за лінією спадкування престолу.

Варто зазначити, що принцеса Євгенія не виконує обов'язки члена королівської сім'ї. Вона працює артдиректором однієї з лондонських галерей – Hauser & Wirth.

Раніше у Мережі з'явились забавні фото дітей принца Вільяма та Кейт Міддлтон на святкуванні Платинового ювілею Єлизавети II.

Також ми писали, що син ЄлизаветиІІ принц Ендрю не з'явився на ювілеї королеви, і ось чому.