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Кейт Міддлтон вагітна? Дружина принца Вільяма вже два місяці не виходить у люди

Еліна Пелешенко Еліна Пелешенко Редакторка розділу "Зірки"
10 вересня, 09:58
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Кейт Міддлтон – одна з найбільш обговорюваних членів королівської сім'ї. Тож не дивно, що шанувальники британських монархів помітили її відсутність
Кейт Міддлтон запідозрили в четвертій вагітності
Кейт Міддлтон запідозрили в четвертій вагітності / Фото: Скріншот з YouTube

Востаннє на публіці Кейт Міддлтон з'явилася на початку липні на фіналі Євро-2020. Герцогиня Кембриджська з чоловіком принцом Вільямом і старшим сином принцом Джорджем вболівали за збірну Англії на стадіоні "Уемблі". Представили королівської сім'ї зберігають мовчання, але в ЗМІ вже заговорили про четверту вагітність Кейт Міддлтон. Про це пише 7news.com

Кейт Міддлтон може попрацювати з Меган Маркл над одним проєктом
Кейт Міддлтон може попрацювати з Меган Маркл над одним проєктом / Фото: Getty Images

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Відомо, що на початку вагітності герцогиня Кембриджська відчуває нездужання вранці. Всі три рази в перші місяці свого вагітності вона не з'являлася на публіці. Не тому що Кейт Міддлтон приховувала своє становище, просто відчувала себе так погано, що їй було не до заходів.

Зазначається, що в Instagram нових знімків Кейт Міддлтон давно не було.

Нагадаємо, раніше з'явилися чутки про переїзд Кейт Міддлтон і принца Вільяма в Віндзор.

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Хто і навіщо хотів отруїти старшого сина принца Вільяма і Кейт Міддлтон, дивіться в сюжеті:

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Еліна Пелешенко
Еліна Пелешенко Редакторка розділу "Зірки"

Закінчила Київський національний лінгвістичний університет за спеціальністю "перекладач іспанської мови", але завжди була цікава сфера медіа. В журналістиці 3 роки. Раніше писала для видань Clutch і Ivona.bigmir.net.

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