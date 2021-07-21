Кейт Міддлтон і принц Вільям cтали найпопулярнішими членами королівської сім'ї в Instagram

За життям герцогів Кембриджських найбільше стежать підписників, ніж за іншими членами королівської сім'ї

Кейт Міддлтон і принц Вільям встановили новий рекорд серед членів королівської сім'ї / Фото: Getty Images

Принц Вільям і Кейт Міддлтон, які можуть порушити одну з давніх традицій заради сина , стали найпопулярнішими членами королівської сім'ї в Instagram. Про це пише Hello. За сторінкою герцогів Кембриджських стежать майже 13 мільйонів підписників.

Для порівняння: на офіційний акаунт Єлизавети II і всієї королівської сім'ї підписані 10,3 мільйона людина. За життям і роботою принца Чарльза і його дружини Камілли стежать 1,5 мільйона користувачів. Майже стільки ж фоловерів у принцеси Євгенії.

У себе в соцмережах члени королівської сім'ї розповідають про виконану роботу, виступають з важливими ініціативами, публікують фото і відео офіційних заходів і виходів у світ.

Нагадаємо, також у принца Вільям і Кейт Міддлтон є свій YouTube канал . За кілька місяців на нього підписалися понад 600 тисяч людей.

Принц Вільям і Кейт Міддлтон / Фото: Getty Images

До слова, Кейт Міддлтон і принц Вільям часто потрапляють в різні рейтинги. Так, наприклад, герцогиню Кембріджську назвали ледачою в королівській родині. Одна з організацій підрахувала кількість офіційних заходів, які відвідав кожен член монаршого сімейства, і у Кейт Міддлтон виявилося найменше.

А ось принц Вільям виявився на першому місці в рейтингу найсексуальніших чоловіків у світі. Він обігнав Брюса Вілліса і не тільки.

Дивіться одне з відео на YouTube каналі герцогів Кембриджських: