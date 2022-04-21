Кейт Міддлтон та принц Вільям поспілкувалися з волонтерами, щоб дізнатися, яка допомога потрібна Україні

Британія активно підтримує Україну у війні із Росією. Це вкотре показали принц Вільям та Кейт Міддлтон. Сьогодні герцоги Кембриджські завітали до штаб-квартири Комітету з надзвичайних ситуацій у Лондоні, щоб дізнатися більше про проблеми українських біженців. Про це пише People .
Кейт і принц Вільям зустрілися з гуманітарними працівниками, які недавно повернулися з України. Також члени королівської сім'ї поспілкувалися з відеозв'язку з волонтерами, які зараз перебувають в Україні, щоб дізнатися про поточну ситуацію та дізнатися, яка допомога потрібна.
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Нагадаємо, герцоги Кембриджські відвідали Український культурний центр у Лондоні, який займається збиранням матеріальної допомоги Україні.
Не забувають про Україну та герцоги Сассекські. Меган Маркл привітала українську збірну на "Іграх непокорених" словами "Слава Україні".