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Кейт Міддлтон та принц Вільям поспілкувалися з волонтерами, щоб дізнатися, яка допомога потрібна Україні

Еліна Пелешенко Еліна Пелешенко Редактор Зірки Сьогодні
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21 квітня, 15:37
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Члени королівської сім'ї не залишаються осторонь та допомагать українцям
Кейт Міддлтон та принц Вільям підтримують Україну
Кейт Міддлтон та принц Вільям підтримують Україну / Фото: Getty Images

Британія активно підтримує Україну у війні із Росією. Це вкотре показали принц Вільям та Кейт Міддлтон. Сьогодні герцоги Кембриджські завітали до штаб-квартири Комітету з надзвичайних ситуацій у Лондоні, щоб дізнатися більше про проблеми українських біженців. Про це пише People .

Кейт Міддлтон та принц Вільям
Кейт Міддлтон та принц Вільям / Фото: Getty Images

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Кейт і принц Вільям зустрілися з гуманітарними працівниками, які недавно повернулися з України. Також члени королівської сім'ї поспілкувалися з відеозв'язку з волонтерами, які зараз перебувають в Україні, щоб дізнатися про поточну ситуацію та дізнатися, яка допомога потрібна.

/ Фото: Getty Images

Нагадаємо, герцоги Кембриджські відвідали Український культурний центр у Лондоні, який займається збиранням матеріальної допомоги Україні.

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Не забувають про Україну та герцоги Сассекські. Меган Маркл привітала українську збірну на "Іграх непокорених" словами "Слава Україні".

Еліна Пелешенко
Еліна Пелешенко Редактор Зірки Сьогодні Більше статей автора
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Я віддала б своє життя без сумнівів в обмін на тих, хто залишився в Маріуполі.

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