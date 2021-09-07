Зірки
Меню
google news Ми в Google News Змінити мову на: RU logo
⛔ Осінній локдаун через штам "Дельта" 🎬 Кіно у Венеції 🏅 Медальний залік Паралімпіади 🏅 10 героїв України - нагорода "Сьогодні"

Зізнання Івлеєвої

Інстасамка вигнала фаната

Хвороба МакSим - фейк?

Кіно у Венеції

Чоловіки у сукнях

Співають всі
СЬОГОДНІ Зірки Монархи

Кейт Міддлтон і принц Вільям намагаються "зам'яти" скандал з расизмом, розпочатий Маркл

Інна Петрова Інна Петрова Редакторка розділу "Зірки"
7 вересня, 06:30
Копіювати лінк
Лінк скопійовано
Герцоги Кембриджські змінили принцип роботи своєї благодійної організації через деякий час після скандального інтерв'ю Меган Маркл у Опри Вінфрі, де перша звинуватила королівську сім'ю в расизмі
Через Меган Маркл Кейт і Вільям змінили організацію роботи свого благодійного фонду
Через Меган Маркл Кейт і Вільям змінили організацію роботи свого благодійного фонду / Фото: royalfoundation.com

Хоча палац спростовував заяву Меган Маркл про те, що королівська сім'я була стурбована кольором шкіри її сина Арчі, Кейт Міддлтон, схоже, це питання всерйоз зачепило. Герцогиня Кембриджська витримала час і разом з принцом Вільямом зробила важливе оголошення щодо роботи їхнього благодійного фонду The Royal Foundation.

Реклама

Кейт і Вільям змінюють принцип роботи організації – тепер в пріоритеті расове розмаїття серед персоналу фонду.

Расова різноманітність завжди враховувалося при наборі довірених осіб. Поліпшення цього процесу займає особливе місце серед завдань ради директорів і комітету з управління, – йдеться на сайті The Royal Foundation.

Принц Вільям і Кейт Міддлтон
Принц Вільям і Кейт Міддлтон / Фото: Getty Images

Британські ЗМІ пишуть, що рада The Royal Foundation з десяти попечителів та вище керівництво організації складається з переважно білих людей. Що Кейт і Вільям будуть робити з цими людьми – звільняти чи знижувати на посаді – не ясно.

Одразу видно, що це вплив Меган. Ніхто не забув, що вона звинуватила королівську сім'ю в расизмі, – коментують в Мережі рішення Міддлтон і принца Вільяма.

Нагадаємо, що цього літа шанувальники Меган Маркл накинулися на принца Вільяма після його заяви про расизм на "Євро-2020".

Реклама

Чи є шанс на примирення королівської сім'ї і Меган Маркл – дивіться в сюжеті:

Ще новини на тему:

Інна Петрова
Інна Петрова Редакторка розділу "Зірки"

Автор текстів про знаменитостей зі світу шоу-бізнесу, а також матеріалів про модні тенденції в сучасній beauty- і fashion-індустрії. Закінчила факультет журналістики МДУ. Має 5-річний досвід роботи в мас-медіа. Писала про кіно і культуру для "ГідМаріуполь", співпрацювала з виданнями Tochka.net, Bigmir.net.

Більше статей автора
Реклама
Найважливіші та найцікавіші новини завжди під рукою
Life Сьогоднi в telegram-каналi Пiдпишись на RSS-канал Life Сьогоднi на Google News

Рекомендації

Все про зірок
Показати більше
Останні новини
Більше новин
Новини Life
Показати більше
Лайфхаки для життя
Пішла епоха
Жан-Поль Бельмондо
09.04.1933 — 06.09.2021
Некролог
Цитата дня

Коли я вперше вийшов на сцену, я дуже сумнівався. Я сумнівався, коли знімався в своїх перших фільмах. Але завжди треба йти вперед, виявляючи сміливість, яка не виключає сумніви.

Жан-Поль Бельмондо актор
R.I.P
SHOW MUST GO ON

Венеціанський кінофестиваль

1 — 11 вересня

Met Gala

13 вересня

Emmy Awards

19 cентября
Венеційський кінофестиваль у розпалі
Огляд гучних кінопрем'єр
Цікаво
Жан-Поль Бельмондо в молодості
Життя у 10 фото
Треш-свято
Чому весілля Моргенштерна будуть довго обговорювати
Ну, і чому
Прем'єра вже у вересні
7 нових серіалів
Цікаво
Сольник зірки
Макс Барських
11 вересня / 20:00
5 концертів вересня
Зірки
google news Підписатися на Google News RSS стрічка Змінити мову на: RU
Перейти на сайт logo
Ми в соціальних мережах

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти