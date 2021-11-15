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Кейт Міддлтон назвали найвпливовішою у королівській родині

Еліна Пелешенко Еліна Пелешенко Редакторка проєкту "Зірки"
15 листопада, 10:20
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Герцогиня Кембриджська вже давно є одним із найпопулярніших членів королівської родини
Королівська експертка розповіла, чому Кейт Міддлтон вважають одним із найвпливовіших членів королівської родини
Королівська експертка розповіла, чому Кейт Міддлтон вважають одним із найвпливовіших членів королівської родини / Фото: Getty Images

Торік Кейт Міддлтон визнали головною модницею Британії . Зважаючи на все, цього року цей титул знову дістанеться дружині принца Вільяма. Як зазначила королівськка експертка Камілла Томіні, вбрання Кейт Міддлтон вносять достатньо серйозний внесок у популяризацію монархії . Про це пише сайт Cambridge News.

Тенденція купувати те, що носять члени королівської родини настільки поширена, що її називають "ефектом Кейт".

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Кейт Міддлтон
Кейт Міддлтон / Фото: Getty Images

Це часто не береться до уваги, але вона, можливо, найвпливовіша людина в королівській родині, тому що вона дружина майбутнього короля і мати майбутнього короля. Коли доходить до молодого покоління, можна сказати, що Кейт Міддлтон та принц Вільям правлять королівським гніздом , – сказала королівський експерт.

Нагадаємо, раніше ми згадаємо улюблені речі Кейт Міддлтон, які вона надягає знову і знову – подробиці у матеріалі .

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Еліна Пелешенко
Еліна Пелешенко Редакторка проєкту "Зірки"

Закінчила Київський національний лінгвістичний університет за спеціальністю "перекладач іспанської мови", але завжди була цікава сфера медіа. В журналістиці 3 роки. Раніше писала для видань Clutch і Ivona.bigmir.net.

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