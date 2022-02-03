Зірки
Меню
Поиск по segodnya.ua
google news Ми в Google News Перейти в закладки
Поиск на segodnya.ua
Змінити мову на: RU Перейти к новостям Україна 24
Олімпіада 2022 Олімпіада 2022 🇹🇷 Ердоган у Києві 📲 Технології, що змінюють життя ⛔ ДТП із Трухіним
Поиск на segodnya.ua

Шакірі - 45

Діти Куравльова

Вакарчук про сина

Собчак vs Шнуров

Лепс браконьєр

Одкровення Сумської
СЬОГОДНІ Зірки Монархи

Кейт Міддлтон переживає за трирічного сина через його хобі

Еліна Пелешенко Еліна Пелешенко Редактор Зірки Сьогодні
Читать на русском
Змінити розмір
А+
/
а-
МаленькийСереднійВеликий
3 лютого, 11:23
В закладинки
Копіювати лінк
Лінк скопійовано
Герцогиня Кембриджська під час одного з робочих візитів розповіла про захоплення своїх синів
Кейт Міддлтон розповіла про хобі синів
Кейт Міддлтон розповіла про хобі синів / Фото: Instagram

Кейт Міддлтон вже приступила до виконання своїх нових обов'язків – вона стала новим покровителем Футбольної ліги регбі та Союзу регбі Англії. Дружина принца Вільям відвідала тренування з регбі на стадіоні "Туїкенем".

Реклама

Під час зустрічі з гравцями чоловічої та жіночої команд із регбі Кейт розповіла, що її діти дуже люблять цю гру. Старший син Джордж, грає в регбі та нетбол зі своїми однолітками у школі. Молодший син Луї теж захоплюється цим видом спорту та вже виходить на поле.

Луї у нас просто камікадзе, ми турбуємося про те, що коли виросте, він буде в центрі всіх подій , – цитує слова герцогині Кембріджської видання Hola.

Кейт Міддлтон із молодшим сином
Кейт Міддлтон із молодшим сином / Фото: Getty Images

До слова, під час чергового zoom з вчителями під час карантину Кейт Міддлтон зізнавалася, що принц Луї любить хуліганити. Наприклад, він підбігає до комп'ютера і намагається завершити розмову.

Реклама

Луї дуже манить червона кнопка, коли він її бачить, він завжди хоче її натиснути

Принц Луї
Принц Луї / Фото: Instagram

Раніше стало відомо, що Кейт та Вільм залишать Лондон.

Еліна Пелешенко
Еліна Пелешенко Редактор Зірки Сьогодні Більше статей автора
Реклама на segodnya.ua Реклама
Найважливіші та найцікавіші новини завжди під рукою
Life Сьогоднi в Тelegram Пiдпишись на RSS-канал Гугл новости Life Сьогоднi на Google News
Рекомендации segodnya.ua

Далі по темі

Все про зірок
Показати більше
Реклама на segodnya.ua Реклама
Останні новини
Більше новин
Новини Life
Показати більше
Лайфхаки для життя
Прем'єра тижня
"Океан Ельзи" - про весну
КРАЩІ З КРАЩИХ
Досягнення, що надихають
Відчуй смак успіху
YouTube stars
Найоплачуваніші YouTube-зірки (Forbes)
1
Mr. Beast (Джиммі Дональдсон) Mr. Beast (Джиммі Дональдсон)
$54 млн
2
Джейк Пол Джейк Пол
$45 млн
3
Markiplier Markiplier
$38 млн
4
Rhett and Link Rhett and Link
$30 млн
5
Unspeakable Unspeakable
$28,5 млн
6
Настя Настя
$28 млн
7
Райан Каджі Райан Каджі
$27 млн
8
Dude Perfect Dude Perfect
$20 млн
9
Логан Пол Логан Пол
$18 млн
10
Престон Арсмент Престон Арсмент
$16 млн
Follow the ЗІРКИ
На кого підписатись
Віра Брєжнєва @ververa | 12,5 млн
Віра Брєжнєва @ververa | 12,5 млн
Настя Каменських @kamenskux | 5,4 млн
Настя Каменських @kamenskux | 5,4 млн
Потап @realpotap | 1,9 млн
Потап @realpotap | 1,9 млн
Лілія Ребрик @liliia.rebrik | 739 тис.
Лілія Ребрик @liliia.rebrik | 739 тис.
Володимир Остапчук @vova_ostapchuk | 524 тис.
Володимир Остапчук @vova_ostapchuk | 524 тис.
1 /2
Doodle Сьогодні
3 лютого. Леон Фуко. Рівно 171 рік тому в Паризькій обсерваторії французький фізик та астроном Жак Бернар Леон Фуко провів та докладно описав експеримент із маятником, наочно продемонструвавши ефект відхилення через обертання Землі…
Історія дня - за хвилину
Сімейне селфі
Чи схожа дочка Сергія Притули на тата?
Більше фото
Цитата дня

Непрофесіонали заполонили весь ринок. А так хочеться все-таки, щоб на майданчику були люди з гарною школою

Цитата на segodnya.ua
Ольга Сумська Актриса, Народна артистка України
Відверте інтерв'ю актриси

TV News

Covid’19

Головні теми

Погода

Гороскоп
Зірки
google news Підписатися на Google News RSS стрічка Змінити мову на: RU
Перейти к закладкам Закладинки
Перейти к главным новостям Головні теми Перейти на сайт Новости Украина 24
Ми в соціальних мережах

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти