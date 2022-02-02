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Кейт Міддлтон "підсиділа" принца Гаррі: подробиці про нове призначення герцогині

Ірина Майстренко Ірина Майстренко Редактор Зірки Сьогодні
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2 лютого, 21:01
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Стало відомо, що герцогиня Кембриджська розпочинає нові обов'язки. Раніше їх виконував принц Гаррі
Кейт Міддлтон отримала нові обов'язки
Кейт Міддлтон отримала нові обов'язки / Фото: Getty Images

Нещодавно Кейт Міддлтон обігнала Меган Маркл за популярністю у США, а цього тижня стало відомо, що герцогиня Кембриджська також офіційно взяла на себе ще один обов'язок принца Гаррі. Хтось у Мережі каже, що Кейт "підсиділа" Гаррі, однак інсайдери стверджують, що дружина принца, та й сам Вільям, просто не мають вибору, а переймають обов'язки, які раніше були покладені на інших членів родини. Йдеться про герцогів Сассекських, які склали повноваження старших членів, і принца Ендрю, що потрапив у сексуальний скандал.

Як би там не було, а Букінгемський палац оголосив Кейт Міддлтон новим покровителем Футбольної ліги регбі та Союзу регбі Англії.

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Кейт Міддлтон
Кейт Міддлтон / Фото: Getty Images

В Інстаграм герцогів Кембриджських з'явилося таке повідомлення:

Я так рада стати Опікуном Футбольної Ліги регбі та Футбольної спілки регбі – двох фантастичних організацій, які прагнуть використати можливості спорту для об'єднання спільнот та сприяння процвітанню окремих людей. Я з нетерпінням чекаю на можливість попрацювати з ними і підтримати Англію в цей рік, багатий на події в цьому виді спорту!

А відео чудово ілюструє настрій герцогині на новій посаді.

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До речі, раніше вже ходили чутки про те, що Кейт Міддлтон зрештою отримає посаду, оскільки в дитинстві вона та її сестра Піппа любили цю гру, а в дорослому житті герцогиня також активно стежить за успіхами команд у цьому виді спорту.

У Футбольній лізі регбі раді новому патрону, про що у своїй промові сказав виконавчий директор організації Ральф Риммер:

Для нас велика честь, що герцогиня Кембриджська була призначена Королівським покровителем Футбольної ліги регбі. Цієї осені в Англії пройде чемпіонат світу з регбі серед жінок, інвалідів-візочників та інвалідів. Історія нашого спорту побудована на прагненні боротися з нерівністю, і ми шануємо це, зосередившись на тому, щоб надавати позитивний соціальний вплив і поза межі поля. Ми з нетерпінням чекаємо на можливість працювати з герцогинею в найближчі роки.

Отже нам залишається стежити за успіхами дружини принца на новому поприщі.

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Нагадаємо, раніше стало відомо, що Кейт та Вільм залишать Лондон.

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Ірина Майстренко
Ірина Майстренко Редактор Зірки Сьогодні

Закінчила факультет німецької мови Київського національного лінгвістичного університету. У журналістиці з 2015 року, а з текстами у різних тематиках працюю понад 12 років. Цікавлюся музикою, кіно, модою, кулінарією, соцмережами та, звичайно, життям та творчими проявами знаменитостей. Працювала випусковим редактором та редактором стрічки новин у виданні HOCHU.ua. До команди "Сьогодні" приєдналася у січні 2022 року.

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