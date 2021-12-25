Зірки
Меню
google news Ми в Google News
Змінити мову на: RU logo
👩 "Воєннік" для жінок Зломовчання: огляд топ-серіалу Зломовчання: огляд топ-серіалу 🚷 Справа Порошенка Маско, хто ти? Маско, хто ти?

Зашквар Netflix

Ігри талантів

Топ-серіал

Помста Дантеса

Шоу "Маска". Сезон 2

Син Макаревича
СЬОГОДНІ Зірки Монархи

Кейт Міддлтон вперше публічно зіграла на фортепіано (відео)

Марина Григоренко Марина Григоренко Редактор Зірки Сьогодні
25 грудня, 09:04
В закладинки
Копіювати лінк
Лінк скопійовано
Герцогиня Кембриджська здивувала своїми навичками гри на різдвяному концерті. Вона опанувала музичний інструмент ще в дитинстві
Кейт Міддлтон зіграла на фортепіано на різдвяному концерті
Кейт Міддлтон зіграла на фортепіано на різдвяному концерті / Фото: Getty Images, Скриншот из YouTube/The Duke and Duchess of Cambridge

Минулого вечора дружина принца Вільяма виступила у Будинку капітулу Вестмінстерського абатства разом зі співаком Томом Вокером на концерті "Королівські гімни: Разом на Різдво", метою якого є об'єднання людей після майже двох років боротьби з COVID-19.

Вона звернулася до Вокера стосовно спільного виконання його пісні "Для тих, хто не може бути тут" після зустрічі на благодійному заході у жовтні.

Реклама

Ідея виступу належить герцогині. Вона була вражена, коли почула, як Том грає Leave a Light On – це пісня про боротьбу, яка така актуальна для багатьох цього року, тому знайшла відгук у герцогині. Її Величність вважає, що музика сильно об'єднує людей, особливо у скрутні часи, – повідомляє People джерело королівської сім'ї.

Музикант описав виступ із герцогінею як "унікальний досвід":

Знаєте, нелегко просто "стрибнути" за піаніно з групою музикантів, з якими ви ніколи раніше не грали, і записати це на камеру, але Кейт Міддлтон цілком упоралася. Це був божевільний день для мене – перебувати в такому гарному місці, граючи разом із герцогинею, моїм оркестром та струнним квартетом. Я точно не забуду цього, – сказав Том Вокер.

Він описав Кейт як "милу, добру і чуйну людину". За його словами, після виступу вона "знайшла час, щоб подякувати всім особисто за можливість грати разом".

Реклама

Також Королева Єлизавета ІІ напередодні Різдва записала відеозвернення, в якому зворушливо вшанувала пам'ять чоловіка.

Марина Григоренко
Марина Григоренко Редактор Зірки Сьогодні Більше статей автора
Реклама
Найважливіші та найцікавіші новини завжди під рукою
Life Сьогоднi в telegram-каналi Пiдпишись на RSS-канал Life Сьогоднi на Google News

Далі по темі

Все про зірок
Показати більше
Реклама
Останні новини
Більше новин
Новини Life
Показати більше
Лайфхаки для життя
Рейтинг
Найкращі актори за версією The New York Times
1
Бенедикт Камбербетч Бенедикт Камбербетч
2
Крістен Стюарт Крістен Стюарт
3
Дензел Вашингтон Дензел Вашингтон
4
Хоакін Фенікс Хоакін Фенікс
5
Тесса Томпсон Тесса Томпсон
Хто ще увійшов до TOP-13
Follow the ЗІРКИ
На кого підписатись
Маша Ефросиніна @mashaefrosinina | 1.5 млн
Маша Ефросиніна @mashaefrosinina | 1.5 млн
Володимир Остапчук @vova_ostapchuk | 538К
Володимир Остапчук @vova_ostapchuk | 538К
Нікіта Добринін @nikitadobrynin | 1.3 млн
Нікіта Добринін @nikitadobrynin | 1.3 млн
Леся Нікітюк @lesia_nikituk | 3.7 млн
Леся Нікітюк @lesia_nikituk | 3.7 млн
Олексій Дурнєв @aleksey_durnev | 509К
Олексій Дурнєв @aleksey_durnev | 509К
1/2
Зворотній відлік
До Нового року залишилось:
Готуємось разом
Під ялинку!
Прем'єра тижня
THE HARDKISS — Сестра
У кліпі знялася популярна акторка
Новорічний mood ​​​
А ви скучили за олів'є? Наталія Орейро — ТАК!
Must visit
Головні концерти грудня
Дозвілля для меломанів
Цитата дня

Мені дуже дивно за цим спостерігати і тут питання – хто ж головний корупціонер?

Юрій Нікітін український музичний продюсер
Скандал набирає обертів
Home alone
Будинок Кевіна можна орендувати
Скільки коштує житло Маккалістерів

TV News

Covid’19

Головне

Погода

Гороскоп
Зірки
google news Підписатися на Google News RSS стрічка Змінити мову на: RU
Закладинки
Головні теми Перейти на сайт logo
Ми в соціальних мережах

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти