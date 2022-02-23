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Кейт Міддлтон задумалася про четверту дитину?

Ірина Майстренко Ірина Майстренко Редактор Зірки Сьогодні
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23 лютого, 15:15
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Герцогиня Кембриджська під час нової появи на публіці заінтригувала новинами
Кейт Міддлтон заінтригувала новинами
Кейт Міддлтон заінтригувала новинами / Фото: Getty Images

Нагадаємо, що герцоги Кембриджські виховують трьох дітей – Джорджа, Шарлотту та Луї. Але, схоже, знаменита пара не планує зупинятися на досягнутому.

На підтвердження цього з'явилася інформація про те, що Кейт Міддлтон хоче четверту дитину. Так, під час нового візиту герцогині до Копенгагена – у рамках просування фонду Royal Foundation Centre for Early Childhood – дружина принца Вільяма недвозначно про це заявила.

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Герцогиня мріє про ще одну дитину?
Герцогиня мріє про ще одну дитину? / Фото: Getty Images

Я починаю про це (про четверту дитину. – Ред.) замислюватися. Вільям завжди непокоїться, коли я зустрічаюся з однорічними дітьми. Після цього я приходжу додому і говорю: "Давай ще одного", - розповіла Міддлтон.

Про це Кейт сказала під час спілкування з молодими батьками та їхніми дітьми у Дитячому музеї. Хто знає, може, незабаром герцоги Кембриджські справді порадують усіх новинами.

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Зазначимо, герцоги Сассекські, на відміну від своїх родичів, у цьому плані налаштовані категорично: вони планують зупинитись на двох дітях. Про це вони говорили в інтерв'ю, заявляючи, що це їхній максимум, та й у контексті планети це більш раціонально. Тоді писали, що Кейт та Вільям після цих слів на них образилися, адже вони – багатодітна сім'я.

Також читайте, що принц Вільям подарував Кейт Міддлтон на День Валентина

Ірина Майстренко
Ірина Майстренко Редактор Зірки Сьогодні

Закінчила факультет німецької мови Київського національного лінгвістичного університету. У журналістиці з 2015 року, а з текстами у різних тематиках працюю понад 12 років. Цікавлюся музикою, кіно, модою, кулінарією, соцмережами та, звичайно, життям та творчими проявами знаменитостей. Працювала випусковим редактором та редактором стрічки новин у виданні HOCHU.ua. До команди "Сьогодні" приєдналася у січні 2022 року.

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