Кейт Міддлтон займе місце звинуваченого у насильстві принца Ендрю

Герцогиня Кембриджська може стати другою жінкою-полковником в історії Британії

Кейт Міддлтон може стати другою жінкою-полковником в історії / Фото: instagram.com/dukeandduchessofcambridge

Гренадерський полк, яким керував принц Ендрю, бачить в особі свого нового полковника дружину принца Вільяма Кейт Міддлтон. Саме вона може стати другою жінкою-полковником за всю 366-річну історію полку.

За інформацією The Times, зараз звання полковника належить 95-річній королеві Єлизаветі II, та незабаром буде оголошено нового командира гвардії.

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Виходячи із опитування, солдати дуже хочуть, щоб полковником стала Кейт. Кожен захоплюється її поведінкою та характером. Здається, що вона завжди потрапляє у ціль і не помиляється, – цитує видання інсайдера.

Гренадерська гвардія – піхотний полк, що входить до складу Британської Армії. Принц Ендрю став головнокомандувачем гренадерської гвардії у 2017 році, успадкувавши цю посаду від герцога Единбурзького.

Його позбавили звання разом із іншими королівськими титулами через скандал із зґвалтуванням. Нагадаємо, що наприкінці літа 2021 року американка Вірджинія Джуффре подала до суду на сина королеви Єлизавети II.

Жінка звинуватила принца Ендрю в сексуальному насильстві, яке він вчинив над нею 20 років тому, коли їй було лише 17.

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Раніше до мережі потрапило невдале фото Кейт Міддлтон.