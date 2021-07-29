Обручку, яка належала принцесі Діані, змінили на прохання Кейт Міддлтон

Прикрасу з сапфіром герцог Кембриджський подарував Кейт з нагоди заручин. Раніше вона належала його матері принцесі Діані

Кейт Міддлтон розпорядилася видозмінити обручку принцеси Діани

Обручка виявилася завеликою для Кейт Міддлтон і вона розпорядилася, щоб її розмір змінили. На прохання коханої принца Вільяма, ювеліри компанії G. Collins and Sons підкоригували прикрасу, але зробили це незвичайним способом.

Замість того, щоб відрізати шматок виробу, всередину каблучки приєднали невеликі платинові намистини. Це допомогло зменшити діаметр не пошкодивши прикрасу, пише Hello.

Кейт Міддлтон змінила обручку, яка належала принцесі Діані / Фото: Getty Images

Золоту каблучку з сапфіром і 14-ма діамантами Діана Спенсер самостійно вибрала в 1981 році перед весіллям з принцом Чарльзом. Через багато років її назвуть найпопулярнішою обручкою в світі.

Принцеса Діана / Фото: Getty Images

У 2016 році Кенсінгтонський палац наклав заборону на реплики цієї прикраси, яка з 2010 року належить Кейт Міддлтон. Але її все одно можна знайти в Мережі.

Репліку каблучки принцеси Діани можна замовити в Мережі / Скріншот: tichwi.top

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До речі, Кейт – не єдина королівська наречена, яка вирішила щось поміняти в обручці. Принц Гаррі подарував Меган Маркл іншу каблучку з великим діамантом, яку раніше носила його мама.

У 2019 екс-акторка вирішила змінити дизайн прикраси, зокрема замість смужки жовтого золота на кільці з'явилася інкрустація діамантами.

Меган Маркл змінила дизайн каблучки принцеси Діани / Фото: instagram.com/amyrusselltaylorjewellery

Раніше повідомлялося, що Кейт Міддлтон і принц Вільям cтали найпопулярнішими в Instagram з королівської сім'ї.

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