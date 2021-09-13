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Королева Єлизавета II – прихильниця руху Black Lives Matter – інсайдер

Інна Петрова Інна Петрова Редакторка розділу "Зірки"
13 вересня, 06:30
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Британська королева спантеличена питанням рівноправності в суспільстві. Раніше Меган Маркл звинуватила королівську сім'ю в расизмі, з яким вона зіткнулася в палаці
Королева Єлизавета II прихильниця руху Black Lives Matter
Королева Єлизавета II прихильниця руху Black Lives Matter / Фото: Getty Images

Її Величність, яка найняла юристів, щоб захищатися від нападок Меган Маркл і принца Гаррі, точно турбують права темношкірих людей. Про це пише видання Politico з посиланням на лорда-лейтенанта сера Кена Олісу.

Сер Кен Оліса – перший темношкірий лорд-лейтенант двору – повідомив, що особисто обговорював з королівською родиною расове питання.

Я обговорював з королівською родиною питання раси, особливо в останні дванадцять місяців після інциденту з Джорджем Флойдом... Вони (члени королівської сім'ї) пристрасно дбають про те, щоб пов'язати націю загальними цінностями, – цитує видання Олісу.

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Єлизавета II
Єлизавета II / Фото: Getty Images

На запитання, чи підтримують члени королівської сім'ї рух BLM, Оліса відповів: "Відповідь однозначна – так".

У скандальному інтерв'ю Опрі Вінфрі в цьому році принц Гаррі і Меган Маркл звинуватили неназваних членів королівської сім'ї в расизмі. Британська королівська сім'я також заборонила "кольоровим іммігрантам або іноземцям" займати службові посади в королівському будинку, принаймні, до кінця 1960-х років.

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Раніше повідомлялося, що Кейт Міддлтон і принц Вільям намагаються "зам'яти" скандал з расизмом, розпочатий Меган Маркл.

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Інна Петрова
Інна Петрова Редакторка розділу "Зірки"

Автор текстів про знаменитостей зі світу шоу-бізнесу, а також матеріалів про модні тенденції в сучасній beauty- і fashion-індустрії. Закінчила факультет журналістики МДУ. Має 5-річний досвід роботи в мас-медіа. Писала про кіно і культуру для "ГідМаріуполь", співпрацювала з виданнями Tochka.net, Bigmir.net.

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