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Королева і поні: дивіться наймилішу світлину прибуття Єлизавети II в Балморал

Інна Петрова Інна Петрова Редакторка
11 серпня, 06:30
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Єлизавета II залишиться в шотландській резиденції до кінця літа. Напередодні Її Величність прибула в замок Балморал, де її зустріли Почесна варта і талісман Королівського полку Шотландії
Єлизавета II прибула на канікули в Балморал
Єлизавета II прибула на канікули в Балморал / Фото: instagram.com/theroyalfamily

А талісманом є молодший капрал Круачан IV він же шетлендських поні. З ним британську королеву сфотографували під час невеликої церемонії за воротами замку.

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Світлини були опубліковані в офіційному Instagram-акаунті королівської сім'ї.

Єлизавета II і шотландські поні Круачан IV / Фото: instagram.com/theroyalfamily

Єлизавета II для поїздки обрала рожевий аутфіт, в якому ми часто бачили її останнім часом. Образ доповнений сукнею в квітковий принт із плісированою спідницею і рожевим капелюшком.

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Єлизавета II прибула в Балморал / Фото: instagram.com/theroyalfamily

Балморал став однією з головних резиденцій королівської сім'ї відтоді, як королева Вікторія і принц Альберт придбали його в 1852 році і побудували на цьому місці новий замок. Будівництво було завершено в 1856 році.

Королева Єлизавета II, принц Філіпп та їхні діти у Балморалі
Королева Єлизавета II, принц Філіпп та їхні діти у Балморалі / Фото: Getty Images

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Щорічно Її Величність проводила тут кінець літа разом із чоловіком – принцом Філіпом. Часто до них приєднуються принц Вільям і Кейт Міддлтон, а раніше і принц Гаррі.

Цьогоріч герцог Единбурзький пішов з життя, а це значить, що на королеву чекає перша відпустка в Шотландії без Філіпа.

Єлизавета II і принц Філіп
Єлизавета II і принц Філіп / Фото: Getty Images

Герцог Единбурзький брав активну участь в озелененні та управлінні маєтком. На офіційному сайті королівської сім'ї розповідається, що Філіп створив на території замку город, мощену доріжку з квітами, водний сад і плантацію дубів.

Дивіться відео про цікаві факти з біографії Єлизавети II:

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Інна Петрова
Інна Петрова Редакторка

Автор текстів про знаменитостей зі світу шоу-бізнесу, а також матеріалів про модні тенденції в сучасній beauty- і fashion-індустрії. Закінчила факультет журналістики МДУ. Має 5-річний досвід роботи в мас-медіа. Писала про кіно і культуру для "ГідМаріуполь", співпрацювала з виданнями Tochka.net, Bigmir.net.

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Цитата дня

Талашко такий там не один. Коли я вступала до вузу, один з педагогів проявляв і до мене подібні спроби, які відбувалися під впливом горілки. Так, педагоги в вузі періодично п'ють і на індивідуальних заняттях проявляють свою хтивість, знаючи, що жінки будуть мовчати. Бо хто вони - народні, а хто ці, "іногородні".

Яніна Соколова журналіст, ведуча
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